Линия фронта комбата Федорова Полковник российской армии, прошедший Афган и Чечню, главной своей наградой считает сохраненные жизни бойцов

15 февраля исполнилось 32 года со дня вывода советских войск из Афганистана. Но мирная жизнь для наших военных продолжалась недолго. Всего через пять лет после тех событий, в декабре 1994-го, перед ними была поставлена новая задача: восстановление конституционного порядка в Северном Кавказе. Началась первая чеченская кампания…

Во Владивостоке живет боевой офицер, который с честью прошел обе эти войны. В ходе первой был комбатом мотострелкового батальона, во вторую командовал полком морской пехоты ТОФ. Полковник Александр Федоров – ныне руководитель приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморье. Накануне Дня защитника Отечества корреспондент «В» побеседовал с прославленным земляком.

Есть такая профессия…

– Александр Михайлович, расскажите о своих корнях.

– Я родился 4 июня 1955 года в некогда казачьей станице Бибиково Благовещенского района Амурской области. Наш дом стоял на берегу великой дальневосточной реки Амур. В этом селе, кстати, в годы Гражданской войны полыхали наиболее ожесточенные бои между белыми и красными, о противоборстве наших казаков по разные стороны баррикад в Приамурье даже книга написана – «Огненный остров».

У нас была большая семья. Родители с раннего утра до позднего вечера трудились в колхозе, позднее он стал совхозом. Поэтому домашнее хозяйство держалось на наших детских плечах: были огород, корова, телочка или бычок, птица, другая живность. Мы, четверо братьев, успевали еще и взрослым помогать в уборке колхозного урожая. Летом купались в полноводном могучем Амуре, краюхи хлеба хватало на весь день, а свежая и чистая вода для питья текла рядом. Потом все изменилось…

Как-то раз, уже после общевойсковой академии, в конце лета приехал к отцу с матерью на побывку. С батей отправились на рыбалку мимо совхозных полей, а там без дела стоят комбайны. Разве до перестройки такое было возможно? В советские годы народ в жатву уходил домой, лишь собрав весь хлеб с полей. И с Амуром так же. Помню, в тот приезд искупался в охотку, а потом долго отмывался от нефтяных пятен. Только это не наши теплоходы загрязнили реку – их теперь там не очень много. Зато по фарватеру вверх-вниз ходит сплошь китайский грузовой флот…

– А как вы выбрали военную стезю?

– В школе учился только на хорошо и отлично. Этому способствовали наставления родителей. Хотя у них самих было лишь начальное образование, они сумели донести до нас необходимость получить знания.

В школе у меня один педагог преподавал русский язык с литературой и начальную военную подготовку. Он воевал в Великую Отечественную. На фронте был артиллеристом – такой настоящий бог войны. Конечно, рассказывал нам, юнцам, о том, как весь советский народ Родину защищал. И дедушка по отцу всю войну сражался на фронтах, до Берлина дошел и живым вернулся обратно. Да, видно, от судьбы не уйти: в сентябре 1945-го погиб при разгроме Квантунской армии… Ну и пионерская дружина у нас была настроена на патриотический лад. Каждый знал наизусть биографии юных героев – Вали Котика, Зины Портновой, других. Опять же, любимые фильмы и книги были о войне.

Вот из всех этих «предпосылок» и пошло желание стать военным. К тому же пример был – мой старший брат уже служил офицером. Он окончил училище в 1972 году.

К тому времени и я поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Хотя в военкомате старый военный комиссар с учетом моего аттестата с прекрасными оценками советовал подать документы в Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии Хрулева. Я потом много раз вспоминал добрый совет опытного военкома…

Тем не менее успешно окончил прославленное училище в Благовещенске. Оно расположено прямо на Амуре, на другом берегу всего в сотнях метров находится Китай, с которым в ту пору у нашей страны были натянутые отношения. Поэтому учеба велась в условиях, приближенных к боевым.

Уроки Даманского усвоены

– Потому и начали службу близ границы?

– В 1976 году по распределению попал в развернутую под Лесозаводском 135-ю отдельную мотострелковую дивизию, первоначально входившую в 45-й армейский корпус, но позже переданную 15-й общевойсковой армии. Она знаменита тем, что ее подразделения участвовали в отражении провокационных атак хунвейбинов на острове Даманском. Тогда особо отличился личный состав 199-го мотострелкового Верхне-Удинского полка. При поддержке отдельного реактивного дивизиона с новыми (секретными на тот момент) установками залпового огня «Град», танкового и инженерно-саперного батальонов он выбил провокаторов с острова. Сотни солдат и командиров стали кавалерами орденов и медалей, а младшему сержанту Владимиру Орехову присвоили звание Героя Советского Союза посмертно…

Дивизия прикрывала границу в среднем течении Уссури, это уязвимое место из-за близости Транссиба. Поэтому два десятилетия подряд соединение постоянно находилось в боевой готовности с полной загрузкой боеприпасами. Сейчас в гарнизоне Лесозаводска базируется отдельная бригада РБХ-защиты.

К слову, ровно через 10 лет после драматических даманских событий разгорелась вьетнамо-китайская война. СССР поддержал Хо Ши Мина. В КНР тогда решили попугать нас и выдвинули на левый берег Уссури пехотные и артиллерийские части. В нашей дивизии в ответ также начались масштабные учения, в которых и мне довелось участвовать. Стоило нашей стороне засветить на своем правом берегу «Грады», как китайских военных словно ветром сдуло от границы – настолько они усвоили урок конфликта десятилетней давности…

Жаль, что в современном мире не все понимают и признают мощь нашего оружия и нашего боевого духа. И, кстати, специально для таких непонятливых на традиционной декабрьской пресс-конференции президент России на реплику британского журналиста о том, что нашей стране нужно всего 30 минут для уничтожения США, ответил лаконично и емко: «Быстрее». Это повод задуматься для всех желающих попробовать Россию на прочность…

– После военного училища вы молодым лейтенантом попали в разведку. Как это случилось?

– Повезло. В штабе дивизии попросил направить меня в полк со стоящими на вооружении боевыми машинами пехоты (БМП). Однако все должности комвзводов были укомплектованы. На мое счастье, в 469-м мотострелковом полку оказалась вакансия комвзвода в разведывательной роте на БМП, стоявшей на станции Лазо. Представляете, именно в этом полку в тот момент служил мой брат, был командиром роты и начальником штаба батальона.

В этой дивизии я прошел путь от комвзвода до начальника разведки полка. В 1984 году предложили встать во главе мотострелкового батальона в 472-м полку уже в самом Лесозаводске. Я согласился. Однако долго служить в новой должности мне не пришлось. В апреле следующего, 1985 года меня перевели в Туркестанский военный округ. Само собой, с моего согласия. Хотя жена сильно переживала…

Горы, которые стреляют

– Такой перевод означал только одно: следующая остановка уже за Пянджем.

– Так и есть. Прибыл в 201-ю мотострелковую Гатчинскую дважды Краснознаменную дивизию, которая сохранилась под этим номером по сию пору в виде военный базы в Таджикистане. В тот период она обеспечивала безопасность всего северо-восточного региона Республики Афганистан.

Принял батальон в 149-м гвардейском мотострелковом полку, располагавшемся чуть южнее города Кундуза, который имел важнейшее стратегическое значение для советского военного контингента. Через Кундуз велось снабжение 40-й общевойсковой армии. Провинцию постоянно атаковали отряды моджахедов узбекского и таджикского происхождения во главе с одним из самых известных и успешных (особенно в его дальнейшем вооруженном противостоянии с талибами) полевых командиров Ахматом Шах Масудом.

Мой батальон за глаза называли «скалолазным». Это потому, что мы постоянно вели боевые действия в горах. Приходилось участвовать в крупномасштабных армейских, дивизионных и полковых, а также в наиболее значимых и ответственных боевых операциях: «Маневр», «Западня», «Кунарская операция» и других. Количество рейдов и засад даже не сосчитать. На долю моего батальона пришлось 49 боевых столкновений. Были и длительные выходы в горы по нескольку недель каждый, а дважды – на три и два с лишним месяца. Причем воевали не только возле Кундуза, но и в соседних провинциях, вплоть до Файзабада, Герата и Панджшера.

Подразделения батальона также несли службу на блокпостах и сторожевых заставах в своей зоне ответственности, сопровождали колонны с военными и гражданскими грузами. К примеру, обеспечивали выход в Бадахшан 860-го Псковского Краснознаменного мотострелкового полка. Кстати, одним из его командиров был Владимир Башкиров, который в дальнейшем в чине генерал-майора возглавлял Главное управление МЧС по Приморскому краю.

– Как долго вы находились в той командировке?

– Воевал в Афганистане ровно 2,5 года, до сентября 1987-го. Все это время в должности комбата. Хотя меня и хотели назначить заместителем командира полка. Там получил звание майора и боевые награды.

Но считаю, что моя главная награда – в сохраненных жизнях бойцов. Штатная численность батальона – 501 человек. За все время погибли семеро, «трехсотых» было на порядок больше. Но все же это значительно меньше, чем во многих других частях и соединениях. Но дело не в статистике.

Смерть любого сына или мужа-кормильца – это бесконечное горе для матери и жены, для оставшихся без отца детей. Александр Твардовский в своем «Василии Теркине» правильно написал:

Всех, кого взяла война,

Каждого солдата

Проводила хоть одна

Женщина когда-то…

А в те годы даже материальной помощи для родных погибшего героя не было. Как офицеры должны были вести в атаку своих подчиненных, зная, что в случае гибели солдат и командиров их родные останутся без средств к существованию? Лишь в 2012 году стали выплачивать деньги членам семей погибших в Афгане и военным инвалидам. Хотя и здесь проблем и вопросов остается тьма… Слава богу, что желающих защищать Родину меньше не становилось. И не становится.

Дальний Восток не по приказу

– Та война дала вам путевку для дальнейшего обучения и служебного роста…

– Да, там же, в Афгане, написал рапорт о поступлении в академию имени Фрунзе. Опять же был редкий случай: комполка сразу трем комбатам разрешил сдавать экзамены – так оценили нашу работу в зоне боевых действий. Не стоит забывать, что и наши замы, командиры рот и взводов также заслужили повышения по службе.

Три года учился в военной академии. Кстати, у меня за плечами еще и год обучения на Высших офицерских курсах «Выстрел» имени маршала Шапошникова, которые в ту пору возглавлял генерал-полковник танковых войск Давид Драгунский. Конечно, в плане знаний и подготовки «Выстрелу» не было равных…

В академии получил звание подполковника. Когда учеба завершилась, вызвали меня в Главное управление кадров Минобороны. Предложили должность начальника школы прапорщиков в группе советских войск в Германии. Но я попросился обратно на Дальний Восток. Кадровики в Москве, естественно, удивились и заявили о необходимости ротации мест службы: на востоке тяжелее, а вот на западе комфортнее. Пришлось обращаться за поддержкой к своему начальнику курса. А у того друзья служили в береговых войсках. Благодаря такой поддержке мне предложили место заместителя начальника оперативного отделения в 55-й дивизии морской пехоты ТОФ во Владивостоке.

А еще через пару-тройку недель освободилась должность замкомандира 165-го полка в этом же соединении. Согласился без раздумий, поскольку штабная работа мне не особо по душе. Хотя в дальнейшем пришлось два года послужить начштаба полка и начальником отделения боевой и психологической подготовки соединения, а после Чечни еще четыре года служил начальном штаба – заместителем командира дивизии. Но все это время уже в черном берете морпеха. Тем самым, замечу, восстановил семейную традицию: мой родной дядя в Великую Отечественную воевал в морской стрелковой бригаде и погиб под Ленинградом…

Справка «В»

25 декабря 1979 года Советский Союз ввел войска на территорию Демократической Республики Афганистан (ДРА). СССР поддерживал правительственные силы ДРА, за моджахедами (душманами) стояли США и страны НАТО, Китай и весь консервативный исламский мир во главе с Пакистаном, Ираном и Турцией.

В Афганистане наших военных называли шуравиʹ – такой собирательный образ советского солдата. По линии всех силовых ведомств в разные годы в этой стране воевало около тысячи человек из Приморья, большинство из них отмечено орденами и медалями СССР и ДРА. Конкретных подразделений и отдельных частей в ту командировку из нашего края не отправляли. Больше всего военнослужащих попадало туда по ротации из бригад спецназа и ВДВ, ряда мотострелковых полков 5-й армии и мотоманевренных групп погранвойск, полков армейской и штурмовой авиации. Кто-то после афганских командировок продолжил службу в Приморье, самый известный пример – Герой Советского Союза подполковник Руслан Аушев, здесь он стал комполка и избирался народным депутатом СССР.

К сожалению, 109 наших земляков в званиях от рядового до полковника в той войне погибли (всего в ходе афганской кампании отдали жизни, выполняя интернациональный долг, более 15 тысяч советских военнослужащих). Еще несколько сотен получили ранения или контузии (в целом по стране таких было свыше 53 тысяч). В Приморье есть несколько памятников, мемориалов и памятных досок, увековечивших подвиг приморских шурави.

Кстати, именно во Владивостоке 28 июля 1986 года генсек КПСС Михаил Горбачев впервые публично заявил о скором выводе советских войск из ДРА. Первоначально речь шла о шести полках 40-й общевойсковой армии (около 7 тысяч человек). Однако после этого заявления 40-я армия воевала еще 2,5 года.

15 февраля 1989 года из Афганистана через пограничную реку Пяндж были полностью выведены все советские войска. Последним на родную землю вышел командующий 40-й армией Герой Советского Союза генерал-лейтенант Борис Громов.

Окончание материала читайте в следующем выпуске толстушки «В»

Николай КУТЕНКИХ

Фото:

из архива Александра ФЕДОРОВА, Алексея ВОРОНИНА