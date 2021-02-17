Огнеопасная ситуация Сохранятся ли во Владивостоке детские кружки и секции?

Вступившие в силу с 1 января Правила противопожарного режима серьезно усложнили жизнь детским клубам Владивостока. За несколько месяцев им предстоит переоформить техническую документацию либо подготовиться к переезду в другие помещения.

Чтобы этот процесс прошел быстро, а учреждения допобразования остались на прежнем месте, на днях в столице Приморья создали рабочую группу из числа представителей мэрии, гордумы и МЧС.

Рельеф сыграл злую шутку

С января 2021 года в России вступили в силу новые Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479. Пункт 8 раздела 1 правил запрещает использовать подвальные и цокольные этажи зданий для организации детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией. «Вне закона» оказались детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, а также спортивных мероприятий.

Рельеф Владивостока таков, что один и тот же этаж с одной стороны здания может находиться на уровне подвала, а с другой – на уровне «нормального» первого этажа. Как правило, именно в таких помещениях давно квартируют детские клубы и спортивные секции. Но выходит, что, если вход в них находится на уровне «нормального» первого этажа, а по документам данное помещение находится в цоколе, заниматься там с детьми больше нельзя. Можно было бы использовать оговорку Правил о проектной документации, но проблема в том, что конкретно под размещение детских клубов 40-50 лет назад проекты не делались – пятиэтажки возводились как «жилые дома с нежилыми помещениями». А помещение, например, одного из клубов в Первомайском районе Владивостока, исходя из проектной документации, изначально и вовсе планировалось под магазин: по документам оно проходит как цоколь, хотя имеет окна в обе стороны на уровне первого этажа.

Естественно, что воспитанники детских клубов и их родители сейчас обеспокоены перспективой вынужденного переезда, а педагогов тревожит дальнейшее трудоустройство. И категорический запрет на эксплуатацию помещений может спровоцировать социальный пожар…

По информации мэрии Владивостока, сейчас в городе работают 23 детских клуба, которые располагаются в цокольных помещениях жилых домов. До середины 1990-х годов они находились на балансе у крупных предприятий или ЖЭУ, а потом перешли в ведение муниципалитета и стали структурными подразделениями центров детского творчества. По словам заместителя начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Людмилы Чижовой, в связи с новыми Правилами противопожарного режима вопрос о будущем учреждений допобразования необходимо решить до начала следующего учебного года.

– Закрыть клубы – значит оставить сотни детей без кружков и секций, а педагогов без работы. Поэтому специалисты администрации сейчас ищут выход из сложившейся ситуации. В таком случае возможно два решения: внести изменения в техническую документацию клубов на основе проведения независимой экспертизы или предложить педагогам и детям другие помещения, например, в школах, – объяснили в городском управлении образования.

Сохранить по максимуму

10 февраля на совещании в Думе Владивостока было принято решение о создании рабочей группы по вопросам противопожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования. В нее войдут представители пожарного надзора, администрации города, депутаты, общественники.

– Мы договорились с представителями администрации и МЧС, что будем выезжать на каждый объект. Чтобы к лету у нас было понимание по каждому учреждению, какие действия необходимо предпринять, чтобы сохранить детский клуб в том помещении, где он находится сейчас. Это внесение изменений в техническую документацию, устранение других замечаний от пожарных инспекторов. Однако есть несколько клубов, которые реально находятся в подвалах, и там просто невозможно сделать второй выход. Их придется переводить в другие помещения, но этот вопрос также нужно проработать заранее, – рассказал об итогах совещания один из его участников депутат городской думы Виктор Аблапов.

В Главном управлении МЧС по Приморскому краю затруднились ответить на вопрос нашего издания о «крайнем сроке» для решения судьбы клубов. Но, как рассказал газете «Владивосток» другой участник совещания в гордуме, контролирующие органы готовы дать некоторое время на приведение документации в соответствие нормативным документам. Однако в любом случае требуется поднять исходную техническую документацию на здание, в которой указано, под какие функции оно предназначалось. Если функционал помещения предполагает, что там занимаются дети, действуют одни нормы, если взрослые – то другие. Именно исходя из предусмотренного проектом функционального назначения здания формулируются требования к дверям, освещению, наличию путей эвакуации. Например, если в помещении занимаются более 10 детей, необходимо обустроить второй эвакуационный выход – вне зависимости от того, цокольный это этаж или первый.

До конца года работают все

Пока что самый вероятный вариант решения проблемы, который видят все заинтересованные стороны: там, где есть возможность, привести техническую документацию в соответствие с новыми правилами, чтобы эксплуатировать помещение под детский клуб дальше. Как уже говорилось выше, помещения, в которых расположены кружки и секции, должны отвечать и другим требованиям, вне зависимости от этажа. В том числе иметь два выхода, систему аварийного оповещения, пути эвакуации, резервное освещение, противопожарные двери.

Парадокс ситуации в том, что городской бюджет за последние годы израсходовал сотни миллионов рублей в обеспечение пожарной безопасности школ, детсадов и учреждений дополнительного образования в соответствии с этими стандартами. Но теперь может получиться так, что эти вложения оказались напрасными, ведь уже само расположение клубов в цокольных этажах делает невозможной их эксплуатацию.

Общая позиция администрации и депутатов города – сохранить клубы в тех помещениях, где они располагаются сейчас. Тем не менее управление муниципальной собственности Владивостока попросили подыскать другие муниципальные помещения, в которых можно было бы разместить детские клубы с учетом новых противопожарных требований.

Вариант с переездом детских клубов в здания школ имеет как плюсы, так и минусы: найти аналогичные по площади помещения в ближайшей к клубу школе не всегда возможно, а кроме того, возникает вопрос с доступом «посторонних» детей, которые не являются учениками данной школы.

Однако вне зависимости от дальнейших решений в администрации города гарантируют: все организации дополнительного образования Владивостока продолжат обучение в своих помещениях до конца нынешнего учебного года. А бюджет столицы Приморья, похудевший вследствие «коронакризиса», ждут дополнительные расходы – либо на переделку технической документации, либо на перевод клубов в новые помещения. В случае переезда клубов в администрации города обещают максимально учесть пожелания детей и родителей.

Александр САЛКОВ

Фото:

автора, Карины ПОЗДНЯК