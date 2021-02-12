«Кармен» с ее падениями и взлетами К 95-летию со дня рождения великой советской балерины народной артистки СССР Майи Плисецкой приурочили презентацию «Кармен-сюиты» в Большом зале Приморской филармонии.

Концертная программа впервые прозвучала на прошлой неделе во Владивостоке в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера заслуженного артиста РФ Анатолия Смирнова.

У этого произведения необычная и на редкость трудная судьба. Французский писатель, историк и археолог Проспер Мериме под влиянием поэмы «Цыганы» Александра Пушкина написал новеллу «Кармен» о страстной любви без взаимности баска Хосе к испанской цыганке Карменсите. Критики ее не приняли из-за обилия этнографических деталей в ущерб сюжетной линии. А вот его соотечественник композитор Жорж Бизе за сухим канцелярским языком разглядел нешуточные страсти героев и написал по мотивам новеллы оперу. Премьера в Париже закончилась провалом. Не выдержав потрясений, автор музыки умер от разрыва сердца. Однако с подачи Петра Чайковского опера получила мировое признание, а куплеты «Тореадор, смелее в бой» публика любит по сию пору.

Почти через сотню лет Майя Плисецкая придумала либретто для одноименного балета. Постановку сделал кубинский хореограф Альберто Алонсо. А вот с музыкой для спектакля возникли трудности. Прославленные советские композиторы Дмитрий Шостакович и Арам Хачатурян отказались ее писать. И тогда за дело взялся муж балерины Родион Щедрин. За несколько дней композитор написал 13 номеров на основе разных произведений Бизе. Репетиции велись под рояль, пока Щедрин делал оркестровку. Одновременно шились костюмы и выставлялся свет. Премьера в Большом театре весной 1967 года закончилась провалом, были отменены второй и все последующие спектакли. Советские чиновники увидели на сцене «неприкрытую эротику». Плисецкой и руководству театра пришлось уговаривать министра культуры Екатерину Фурцеву дать им второй шанс. Явно откровенную трактовку заменили. Дальше был мировой триумф одноактного балета. Отдельную жизнь получила и музыка «Кармен-сюиты».

Именно ее концертное исполнение и услышали во Владивостоке любители классической музыки. Анатолий Смирнов использовал только ударные и струнные инструменты, как это изначально задумал Родион Щедрин. Поэтому на состоявшемся концерте работало сразу пять музыкантов ударных, которые использовали всевозможные инструменты: от ксилофона и литавр до колоколов и бубна.

Во Владивостоке слушатели овациями наградили музыкантов Тихоокеанского симфонического оркестра.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА