Вероника и женщины в расцвете В музее современного искусства «Артэтаж» работает персональная выставка живописи Вероники Арон «Расцвет» (0+).

Основу экспозиции составили более 20 женских портретов. Вероника Арон, наша землячка, окончила Приморский краевой художественный колледж по специальности «живописец-преподаватель». После чего продолжила самостоятельное изучение масляной живописи и увлеклась портретным жанром.

– В 2018 году открыла свою творческую мастерскую, где на данный момент проводит занятия для всех желающих, кто хочет начать рисовать, – рассказал Александр Городний, директор «Артэтажа». – Живопись Вероники отличается своей насыщенностью и живостью цвета. Она тонкая и чувственная, в ней есть некая самобытность. Картины написаны яркими, сочными и теплыми оттенками.

По словам самой Вероники Арон, живопись и путь художника выбрали ее, определив жизненный путь окончательно и бесповоротно.

– Я рисовала с самого раннего детства. Меня завораживал сам творческий процесс, – говорит Вероника. – Свой путь – что рисовать и как – я искала методом проб и ошибок и вот в один ноябрьский день решила написать небольшой портрет. Не знаю, что произошло, но это направление поглотило меня. Я постоянно изучаю людей, их особенности и различия. Рассматриваю каждую деталь, как свет падает на нос и губы, как одна линия перетекает в другую. С помощью портрета хочу показать красоту каждого человека. Пусть он не видит в себе этого сам, но, возможно, мои картины помогут ему взглянуть на себя с другой стороны.

Название выставки «Расцвет» я выбрала не просто так. Это перекликается с портретами, которые пишу. Больше всего меня вдохновляют женщины. Они символизируют начало нового и прекрасного. Я знаю много женщин, которые не любят себя и не видят в себе красоту, постоянно ищут в себе недостатки. И своими картинами я хотела показать им обратное. Показать, что есть в них особенного, чего они не видят сами.

Свои картины я все чаще стала писать в теплых, солнечных оттенках. Мне хочется добавлять больше насыщенности и цвета. Возможно, на меня просто повлияли закаты, которые видны из окна мастерской…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото предоставлено музеем «Артэтаж»