Куратор поможет войти в стихи До 16 февраля ежедневно в главном корпусе Музея истории Дальнего Востока (ул. Светланская, 20) будут проходить экскурсии по выставке «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан» (6+) от куратора Александра Бондарева.

Напомним, что выставка открылась в середине декабря прошлого года. По сути, она является уникальной, ведь Владивосток не связывает с Осипом Мандельштамом ничего, кроме того факта, что он умер в нашем городе. И никаких материальных следов его пребывания не сохранилось, даже место захоронения весьма условно… Создать в таких условиях выставку было непросто, но в музее имени Арсеньева решили пойти другим путем и в итоге добились своего. Экспозиция «Мальчишки-океана» рассказывает о жизни Осипа Мандельштама, его литературном пути, но прежде всего о поэтике его произведений и разных творческих периодах в судьбе автора.

Воплотиться в жизнь проекту помогли Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля, Государственная Третьяковская галерея и музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Сборники и списки мандельштамовских произведений, копии автографов стихов составляют саму ткань выставки, в которую органично вплетаются, инкрустируя ее, художественные полотна — портреты, зарисовки, городские пейзажи.

Выставка «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан» состоит из трех залов: раннее творчество поэта, середина жизни, последние годы. Чтобы понять художественный текст, читатель должен зайти «за спину автора» - погрузиться в контекст его времени, судьбы и переживаний, ненадолго почти стать им. К этому переживанию поэзии должны подводить особым образом сгруппированные и обрамленные подлинные экспонаты, предоставленные музеями-партнерами.

Побывать на выставке – все раво что заглянуть внутрь стиха, увидеть го строение, глубинные смыслы, ассоциации, «побывать» в голове поэта… Именно поэтому посетителям подчас проще пройти по экспозиции с куратором, чтобы было кому задать вопросы.

Автор идеи и куратор выставки «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан» кандидат филологических наук Александр Бондарев на экскурсиях (повторим, до 16 февраля) приглашает зрителей взглянуть на произведения поэта в новом контексте, попытаться реконструировать его опыт: пройти под ребрами готического собора-кита, расшифровать переплетение ассоциаций, рождающих стихотворение, почувствовать гнетущую атмосферу комнаты для допросов. Выставочное пространство наполнено подсказками, которые во время экскурсии соберутся в цельную картину и откроют дверь в особое поэтическое пространство.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА