Почти половина счетов эскроу в ДФО открыты в Приморье На Дальнем Востоке дольщики открыли порядка 7,9 тыс. счетов эскроу. По ним обязали работать всех российских застройщиков с июля 2019 года. И если за тот год было открыто порядка 900, то к началу 2021-го число счетов эскроу увеличилось в 10 раз, сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Проектное финансирование долевого жилищного строительства (когда застройщики финансируются с применением счетов эскроу, на которых аккумулируются средства граждан. – Прим. ред.) на данный момент реализуется на территории 7 из 11 субъектов ДФО.

Активнее всего оно развивается в Приморье, здесь дольщики открыли более 3,5 тыс. счетов эскроу. В Хабаровском крае – почти 2 тыс., на Сахалине – 837 счетов. Всего на счетах дальневосточников размещен почти 31 млрд рублей.

В пяти регионах 745 дольщиков уже получили ключи от новых квартир. Застройщикам по завершенным проектам перечислено более 3,4 млрд рублей.

«Показатели проектного финансирования в 2020 году выросли в том числе благодаря реализации льготных ипотечных программ. Больше всего счетов эскроу дольщики открыли в декабре – почти 1,2 тысячи. К тому моменту средняя ставка по кредитам застройщикам опустилась до 3,6 % против 6 % в марте, когда мы только начали публиковать этот показатель», – отметила главный эксперт аппарата Дальневосточного главка Банка России Ирина Баянова.

Всего застройщики заключили с банками 126 кредитных договоров, больше половины из которых приходится на Приморский край. В общей сложности на строительство жилых домов в ДФО привлечено 78 млрд рублей.

Отдел экономики «В»