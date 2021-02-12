Строительной отрасли не хватило специалистов В то время как абсолютное большинство регионов по итогам 2020 года показали прирост безработицы, отдельные отрасли экономики испытали дефицит работников, сообщает газета «Коммерсант».

По оценке Банка России в опубликованной им же «бежевой книге» – обзоре региональных экономик РФ за февраль 2021 года, в их число вошли строительство, добывающие производства, сельское хозяйство, сфера транспортировки и торговля. Эти отрасли продемонстрировали прирост зарплат, который, однако, остался незамеченным самими работниками.

Как ранее сообщал Росстат, за год уровень безработицы в РФ вырос с 4,6 % до 5,9 %, а число безработных увеличилось почти на 1 млн человек – до 4,4 млн.

Уровень безработицы увеличился во всех федеральных округах. Минимальный прирост этого показателя у Дальневосточного ФО – на 0,3 процентного пункта (до 6,3 %), максимальный – у Северо-Кавказского ФО – на 3,7 процентного пункта (до 14,8 %).

При этом шесть регионов из 85 продемонстрировали ее снижение, в их числе Приморский край, где в октябре – декабре 2019 года безработица составляла 5,5 %, а в аналогичном периоде 2020 года – 5,2 %.

В то же время в ряде регионов, по данным ЦБ, в течение этого года отмечался дефицит рабочей силы.

Он был характерен в первую очередь для отраслей, где занято большое число мигрантов, так как они не могли въехать в страну из-за закрытия границ в рамках противоэпидемических мер.

Согласно данным мониторинга предприятий Банка России нехватку работников отмечали в строительстве, добывающих производствах, сельском хозяйстве, сфере транспортировки и торговле.

Так, например, о дефиците рабочих для строительства сообщали все профильные предприятия Сибири, при этом наиболее сложной задача замещения работников оказалась для малых и средних предприятий. Об аналогичных проблемах в строительной отрасли ранее сообщали и власти Москвы.

Предприятия были вынуждены привлекать местных работников, что увеличило издержки на оплату труда в строительстве и при проведении отделочных работ. Так, в Дальневосточном макрорегионе годовой прирост зарплат в строительной отрасли в январе – октябре 2020 года составил 14,1 % – почти вдвое выше, чем в соответствующий период 2019 года (7,4 %). Для сравнения: в целом в январе – ноябре 2020 года зарплаты в РФ выросли на 2,2 % в реальном выражении.

Косвенно данные о дефиците рабочих рук для предприятий подтверждает статистика миграционного учета. По оценкам специалистов, число приехавших на работу в РФ сократилось на 1−3 млн человек. При этом сами мигранты, по данным совместного исследования Высшей школы экономики и Института социологии РАН, оценивая изменения своего заработка и положения во время пандемии, не заметили повышенного спроса на строительных специалистов и роста их зарплат.

Отдел экономики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА