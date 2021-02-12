Весной – огурцы, осенью – томаты Компания «НК Лотос» – резидент ТОР «Михайловский» – ввела в эксплуатацию первые 10 гектаров теплиц. Свежая продукция по доступной цене поступит на приморский рынок уже в апреле, пообещали в пресс-службе края.

В региональном министерстве сельского хозяйства уточнили: в этом году компания выпустит на рынок края более 5 тысяч тонн огурцов, помидоров и зелени.

«Посеяны огурцы и зелень, реализация продукции по доступной цене начнется в апреле. Осенью на рынок края также поступят томаты», – прокомментировал министр Андрей Бронц.

Добавим, что сейчас в Приморье действуют три тепличных комплекса, расположенные в Партизанске и Артеме, общей площадью 10 гектаров.

Всего в 2020 году тепличные комплексы произвели более 3 тысяч тонн овощей и зелени. В том числе почти 2,9 тысячи тонн огурцов и 51 тонну томатов, – отметили специалисты министерства.

Отдел экономики «В»