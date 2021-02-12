Год лосося рекордной добычи не обещает Возможный объем добычи красной рыбы на Дальнем Востоке России в 2021 году составит 459,3 тыс. тонн. Такой прогноз озвучили во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Этот показатель уступает только первоначальным прогнозам на 2018 и 2019 годы – 490 тыс. тонн и 461 тыс. тонн соответственно, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Основным промысловым регионом в красную путину 2021 года будет Камчатский край, где планируется освоить около 359 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В Сахалинской области и Хабаровском крае объем добычи оценен на уровне 45 тыс. и 37 тыс. тонн соответственно. В Магаданской области, в Чукотском автономном округе и в Приморском крае ожидается общий вылов на уровне 17,7 тыс. тонн.

Основу промысла будет формировать горбуша. Возможный вылов составит 70 % от общего объема добычи лососевых. Вылов кеты и нерки оценен на уровне 93,5 тыс. тонн (20 %) и 32,1 тыс. тонн (7 %) соответственно. Суммарная добыча кижуча, чавычи и симы ожидается в объеме 11,4 тыс. тонн (3 %).

«Прогноз по лососю на этот год подготовлен по доработанным методикам, учтены новые данные о состоянии запасов лососей в морской период жизни, в том числе результаты траловых съемок миграций молоди и анализ климатической обстановки в Северной Пацифике», – отметил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Отметим, что Росрыболовство объявило 2021 год Годом лосося. Утверждена целевая программа «Лосось-2021», в рамках которой увеличится объем ресурсных исследований для оценки состояния запасов тихоокеанских лососей.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»