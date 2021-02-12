Возросшие уловы – на российский берег Более 860 тысяч тонн водных биоресурсов выловили предприятия Приморья в 2020 году, сообщили в пресс-службе края.

В региональном агентстве по рыболовству добавили, что по итогам прошлого года оборот организаций рыболовства и рыбоводства составил 71,1 миллиарда рублей, что почти на четверть выше предыдущего года.

«В 2020 году приморские рыбохозяйственные предприятия увеличили по сравнению с 2019 годом производство рыбы и морепродуктов на 8 % – до 700 тысяч тонн. Это позволило увеличить оборот организаций и внести в консолидированный бюджет края 4,4 миллиарда рублей налоговых отчислений», – добавили в ведомстве.

По словам специалистов, значительную роль в наращивании выпуска продукции играет ввод в эксплуатацию двух крупных рыбоперерабатывающих заводов, построенных на территориях опережающего развития «Надеждинская» и «Большой Камень». Их суммарная производительность составляет почти 280 тонн продукции в сутки.

Отдел экономики «В»

Фото Игоря НОВИКОВА / www.primorsky.ru