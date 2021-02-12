Без военного билета в дипломаты не берут Владивосток стал центром консульской активности «за Уралом»

Министерство иностранных дел России 10 февраля в 19-й раз отметило ставший уже традиционным праздник – День дипломатического работника. Об истории, перспективах и особенностях работы дипломата рассказал региональной пресс-службе представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.

– Андрей Петрович, почему выбрана именно эта дата?

– День дипломата как профессиональный праздник был учрежден совсем недавно – в 2002 году Указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Именно этим числом 1549 года датируется первое упоминание о Посольском приказе, основанном царем Иваном IV Грозным. На тот момент практические вопросы зарубежной политики решали всего 17 чиновников (подьячих) и несколько переводчиков. Постепенное повышение роли страны в европейских и азиатских делах привело к усложнению функций внешнеполитического ведомства и появлению в начале ХIX века привычного для современного слуха названия – министерство иностранных дел.

Посольский приказ, кстати, с 1600 года издавал первую в России рукописную газету «Куранты», являясь таким образом и предтечей современных российских средств массовой информации.

– С какого периода МИД России представлен в Приморском крае в качестве формализованного ведомства?

– Специальный чиновник от министерства иностранных дел тогда еще Российской империи постоянно присутствовал во Владивостоке начиная с конца XIX века. Если же брать во внимание только непрерывную историю существования территориального органа, то отправной точкой можно считать 1923 год – дату открытия здесь Управления уполномоченного Народного комиссариата иностранных дел СССР. Мы, жители Владивостока, небезосновательно привыкли считать свой родной город «самым-самым». В столице ДФО находится старейшее в стране территориальное представительство министерства иностранных дел. И по этому показателю о Владивостоке тоже можно говорить в превосходной степени.

Несмотря на то что в разные периоды министерство иностранных дел называлось по-разному (управление Народного комиссариата, дипломатическое агентство, представительство), включало разные подведомственные территории (не только Приморский край, но и Приамурскую область, Камчатку, часть острова Сахалин), а в период 1952-1993 годов вообще располагалось в Находке, общая суть работы российских дипломатов на Дальнем Востоке оставалась неизменной: взаимодействие с представленным здесь иностранным консульским корпусом, защита интересов и реализация внешней политики страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

– Чем именно занимается представительство министерства иностранных дел во Владивостоке на данном этапе?

– Как бы пафосно это ни звучало, но Владивосток не только столица Приморского края и Дальневосточного федерального округа, но и консульская столица Российской Федерации «за Уралом». По числу иностранных представительств мы стоим на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас это восемь генеральных консульств (Индии, КНДР, КНР, Республики Корея, СРВ, США, Узбекистана, Японии), одно отделение посольства (Киргизии), одно консульство, возглавляемое почетным консулом (Канады), 12 почетных консулов (Бангладеш, Новой Зеландии, Чили, ЮАР, Индонезии, Филиппин, ФРГ, Лаоса, Южной Осетии, Словакии, Малайзии, Великобритании).

Взаимодействие с иностранными коллегами требует определенного внимания министерства в плане как оказания им технического содействия (вопросы регистрации, визирования и аккредитации сотрудников, организации их встреч), так и решения более комплексных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Представительство МИД во Владивостоке ведет широкую информационно-аналитическую работу. Обстановка на сопредельных территориях, влияние региональных событий на международное сотрудничество, реализуемые и перспективные планы международной кооперации – все это также в определенной роли входит в круг нашей компетенции.

Последнее в перечне, но не по значимости – практическая помощь российским гражданам, оказавшимся в трудной ситуации за рубежом.

Несмотря на небольшой штат, счет исполняемых представительством документов, телеграмм, а также принятых по разным вопросам граждан ежегодно идет на тысячи.

– Вы охарактеризовали Владивосток как центр консульской активности «за Уралом». Можете прокомментировать появившуюся в конце 2020 года информацию о закрытии здесь генерального консульства США?

– Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года. От себя лично в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового президента США его пересмотрит, тем более что данное решение идет вразрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами.

– Что вы имеете в виду?

– Приморский край – это более 50 % участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе. Это 23 % торговли ДФО. Владивосток – место проведения крупнейших региональных и федеральных мероприятий на российском Дальнем Востоке.

Расширение сети присутствия здесь иностранных представителей идет, даже несмотря на пандемию коронавируса. Рассчитываем, что в первой половине 2021 года из Хабаровска в столицу ДФО переедет отделение посольства Республики Беларусь. Уже принято принципиальное решение об открытии здесь торгового представительства Монголии (на финальном этапе находится согласование соответствующего правительственного постановления). Идет поиск и согласование кандидатуры для замещения поста почетного консула Франции.

В этой связи сокращение чьего-либо присутствия здесь может диктоваться различного рода внутренними соображениями, но никак не уменьшением значимости Приморья (и ДФО в целом) в структуре международных отношений Российской Федерации.

– Каким образом набирается штат представительства? Есть ли шанс у выпускников приморских вузов попасть к вам на работу?

– Все наши сотрудники – это только выпускники приморских вузов. Многие из них сейчас работают в долгосрочных командировках за рубежом. Многие – в центральном аппарате МИД России (в том числе и на руководящих должностях). В этой связи Владивосток и созданную здесь систему образования можно рассматривать как существенное кадровое подспорье для министерства.

Что касается требований, то это профильное международное образование (магистратура). Знание двух иностранных языков и возможность подтвердить их в ходе экзамена. Для парней – наличие военного билета (служба в вооруженных силах, наличие военной кафедры или освобождение от службы по некомпрометирующим обстоятельствам). Общая грамотность (как в части знания русского языка, так и в профессиональном плане), адекватность, трудолюбие, желание и готовность учиться.

Открою небольшой секрет: в представительстве сейчас имеется вакансия младшего дипломатического сотрудника. И если это интервью поможет подобрать достойнейшего кандидата, то оно станет лучшим подарком к профессиональному празднику.

– И в завершение: что бы вы хотели пожелать представительству и зарубежным коллегам, работающим во Владивостоке?

– В последнее десятилетие приморская столица стабильно приковывает к себе повышенное внимание как российских властей, так и иностранных государств. Одним из следствий этого является повышенная нагрузка на все структуры, вовлеченные в процессы принятия решений и осуществления международных связей. Безусловно, пандемия коронавируса поставила многие проекты на паузу, однако пауза не может длиться вечно. Застой, расслабленность и инертность – не выбор столицы Дальневосточного федерального округа.

В этой связи хочется пожелать городу, зарубежным коллегам и себе скорейшего восстановления стандартного рабочего ритма, много интересной и разнообразной работы к обоюдной выгоде и на благо представленных здесь государств.

Отдел новостей «В»

Фото:

с сайта primorsky.ru, Алексея ВОРОНИНА