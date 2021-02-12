Ушел из жизни российский флотоводец В минувший понедельник, 8 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве похоронили бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Владимира Высоцкого.

Основные годы его военной биографии связаны с Тихоокеанским флотом. После окончания Нахимовского училища в Ленинграде и Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в Севастополе проходил службу в Приморье командиром противолодочной группы и минно-торпедной части на ряде кораблей ТОФ. Был командиром тяжелого авианесущего крейсера «Минск» и 36-й дивизии ракетных кораблей Приморской флотилии. Стоит отметить, что это были тяжелые годы испытаний для наших вооруженных сил, от командиров требовались неимоверные усилия, чтобы поддерживать боеготовность оставшихся на плаву частей и соединений. Владимир Сергеевич справлялся с этой трудной задачей.

Затем с золотыми медалями окончил академию ВМФ имени Гречко и академию Генерального штаба. Командовал Кольской флотилией, Северным флотом и ВМФ России.

После увольнения в запас являлся членом совета старейшин «Клуба адмиралов ВМФ России», занимался патриотическим воспитанием молодежи. Скончался на 67-м году от сердечной недостаточности.

Нынешняя зима стала особенно скорбной для ТОФ. Один за другим ушли экс-командующий ТОФ адмирал Геннадий Хватов, бывший командир 8-й оперативной эскадры ТОФ адмирал Феликс Громов, один из самых заслуженных заместителей командующего ТОФ по боевой подготовке вице-адмирал Борис Приходько, теперь вот адмирал Владимир Высоцкий…

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны РФ