«Белый дом» лишился политического долгожителя В ближайшие дни правительство Приморья покинет один из наиболее опытных управленцев – Александр Костенко. После 20 лет работы в исполнительной власти региона – с небольшим перерывом на депутатство – политик решил уйти на заслуженный отдых.

Александр Костенко – единственный заместитель председателя правительства, который работал в командах четырех губернаторов Приморья. В 2001 году сразу после победы на выборах главы региона Сергей Дарькин назначил Костенко своим первым заместителем. В этой должности Александр Иванович проработал весь период пребывания Дарькина у власти, фактически являясь его правой рукой в администрации края, а после 2012 года сохранял позиции и в администрации Владимира Миклушевского (еще одним первым вице-губернатором недолго работал Сергей Сидоров. – Прим. автора).

В феврале 2015 года после проведенной Миклушевским масштабной ротации в краевых структурах власти Александру Костенко был передан вакантный мандат депутата Законодательного собрания по списку партии «Единая Россия». Следующие два с половиной года он возглавлял один из ключевых комитетов – по экономической политике и собственности, в сентябре 2016 года благополучно переизбравшись в ЗС ПК. Этот период запомнился регулярными вызовами на ковер в экономический комитет краевого парламента глав профильных департаментов «Белого дома» и руководителей краевых госпредприятий, с которых Александр Иванович спрашивал по всей строгости и, что самое главное, со знанием всех деталей ситуации.

Вернуться в исполнительную власть Александру Костенко пришлось в конце 2017 года, когда в ряде районов Приморья едва не повторился энергетический кризис начала 2000-х. Александр Иванович вместе с тогдашним врио губернатора Андреем Тарасенко в «ручном режиме» договаривались о срочных поставках топлива для приморских котельных. При новом губернаторе Приморья Олеге Кожемяко Костенко продолжил работу в администрации региона, однако круг его полномочий постепенно сокращался, а должность первого вице-губернатора заняла Вера Щербина.

На последнем этапе своей работы, уже в качестве заместителя председателя правительства Приморского края, Александр Костенко отвечал за транспорт и дорожное хозяйство, а также курировал краевое Агентство по рыболовству, ветинспекцию и госинспекцию по технадзору. Тем не менее опыт и влияние Костенко пригодились краю и в других сферах. Например, в прошлом году он активно подключился к разрешению кризисной ситуации с очередями перед пунктами пропуска на российско-китайской границе.

Отдел политики «В»

Фото с сайта www.primorsky.ru