«Это вам за пацанов!» В начале февраля на российской военной авиабазе Хмеймим в Сирии открыли памятник прославленному летчику – Герою России майору Роману Филипову, ровно три года назад погибшему в неравном открытом бою с террористами.

Штурмовик-ас служил заместителем командира эскадрильи в знаменитом 187-м гвардейском авиационном полку. В Приморье и Сирии пилот летал на модернизированном самолете Су-25СМ, в авиации его еще называют «Грачом». Из Черниговки отправился в командировку на Ближний Восток. Оказалось, что последнюю…

В ходе боевого полета над провинцией Идлиб в зоне действия бандитов был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик успел передать на базу, что теряет высоту и больше не выходил на связь. Дотянуть на поврежденном «Граче» до расположения сирийских правительственных войск не удалось, пришлось прыгать с парашютом на бандитский анклав. Его напарник на своем Су-25СМ с воздуха прикрывал командира огнем из пулеметов, однако топливо заканчивалось и пришлось возвращаться на аэродром.

Роман Филипов на земле принял неравный бой с бородатыми исламистами. Вначале отстреливался из двух пистолетов Стечкина, а потом с криком: «Это вам за пацанов!» – подорвал себя и приблизившихся врагов гранатой. Сразу две террористические группировки хвастливо приписали себе лавры за сбитый самолет. Обе тут же пожалели, поскольку российская группировка ВКС в Хмеймиме по местам их расположения нанесла точечные ракетно-бомбовые удары. Отвоевать у врага территорию, где погиб герой, удалось спустя два года, на том месте сейчас установлена мемориальная доска.

Бронзовый бюст майора создал скульптор Михаил Сердюков. Его открыли на Аллее героев авиабазы Хмеймим. Рядом расположен памятник геройски погибшему под Пальмирой летчику-снайперу, командиру 55-го отдельного вертолетного полка армейской авиации Герою России полковнику Ряфагатю Хабибуллину, который в 2016 году ценой своей жизни остановил прорыв боевиков к древнему городу.

К настоящему времени памятники и бюсты Роману Филипову установлены в приморской Черниговке, на территории училищ военных летчиков в Краснодаре и Борисоглебске, у здания штаба 11-й армии ВВС и ПВО в Хабаровске и на малой родине героя в Воронеже.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны РФ