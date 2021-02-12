Смена составов В конце января – начале февраля в Приморье заново сформировали составы территориальных избирательных комиссий (ТИК) большинства муниципалитетов. В ряде городов и районов организацией ближайших выборных кампаний будут заниматься новые председатели ТИК.

Территориальные избирательные комиссии формируются сроком на пять лет из числа кандидатур, предложенных политическими партиями, представленными в краевом парламенте, думами городов и районов Приморья, а также собранием избирателей по месту работы или жительства. Предыдущие составы большинства ТИК Приморья формировались в начале 2016 года, и понятно, что произошедшие за пять лет политические изменения в крае нашли свое отражение в виде значительной ротации комиссий.

В частности, новые руководители появятся у территориальных комиссий Дальнегорска, Лесозаводска, Уссурийска. Все эти территории с достаточно высоким уровнем протестных настроений и богатой историей скандалов на выборах за последнее десятилетие. Например, Уссурийск прогремел на всю страну в сентябре 2018 года, когда комментировать «странности» при подсчете голосов во втором туре губернаторских выборов пришлось даже председателю Центризбиркома Элле Памфиловой. Значительной ротации также подверглись территориальные комиссии ряда муниципалитетов юга Приморья – Большого Камня, Шкотовского и Надеждинского районов.

Кроме того, сменились председатели в двух из пяти территориальных комиссий Владивостока. В частности, ТИК Фрунзенского района возглавила Зинаида Стороженко, а возглавлявший комиссию ранее Евгений Коровин в январе вошел в обновленный состав горизбиркома Владивостока. На посту председателя ТИК Ленинского района Олега Корытова сменила опытный юрист Юлия Чичаева.

В обновленной избирательной комиссии Советского района Владивостока председатель Евгений Калмыков, назначенный в 2020 году, сохранил пост после переформирования комиссии. ТИК Первореченского района краевой столицы вновь возглавил Олег Курамшин, а территориальную комиссию в Первомайском районе – Ольга Лупачева. Свои посты после переформирования комиссий сохранили председатели ТИК крупных городов Приморья – Находки, Арсеньева, Артема, Партизанска, Спасска-Дальнего, ЗАТО Фокино, а также большинства сельских территорий.

Добавим, что срок полномочий нынешнего состава Избирательной комиссии Приморского края истекает в конце 2021 года, то есть уже после двух масштабных кампаний – по выборам депутатов Государственной думы России и Законодательного собрания Приморского края.

Отдел политики «В»