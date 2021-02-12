Около 90 тысяч «детей войны» в крае получают соцподдержку 500 миллионов рублей предусмотрели в бюджете Приморья в 2021 году на реализацию краевого закона о «детях войны». В настоящее время меры социальной поддержки по нему получают почти 90 тысяч пенсионеров региона, сообщили в пресс-службе края.

Закон «О детях войны в Приморском крае», принятый в 2018 году, предусматривает ежегодные денежные выплаты в размере 1 тысячи рублей, которые производятся ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню окончания Второй мировой войны. Кроме финансовой поддержки предусмотрели компенсации 50 % расходов на услуги ЖКХ и 100 % расходов на капитальный ремонт, льготы по транспортному налогу.

В 2019 году в закон внесены существенные изменения, которые обеспечили «детям войны» равную транспортную доступность, предусмотренную для других краевых льготников, – компенсацию 50 % стоимости проезда общественным транспортом на территории края. А с июля 2020 года «дети войны», как и другие льготники старше 70 лет, могут получать транспортную выплату на карту «Приморец» для расчета за проезд в городском транспорте.

Напомним, что с принятием краевого законопроекта, закрепляющего статус «детей войны», право на поддержку получили граждане, родившиеся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Отдел новостей «В»