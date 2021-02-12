На финише – памятные медали, горячий чай и каша из полевой кухни Краевая столица присоединится к всероссийской массовой гонке «Лыжня России» (6+). Спортивное мероприятие пройдет в субботу, 13 февраля, на острове Русском, сообщили в пресс-службе мэрии.

Муниципальный этап соревнований состоится на лыжной трассе в районе школы № 5 (п. Канал, 29). Поучаствовать в массовом старте приглашают всех желающих.

Регистрация участников начнется в 10.00. Ровно в полдень стартуют самые юные участники соревнований, которые преодолеют 1 км. В 12.15 на старт отправятся участники массового заезда на 3,5 км. Второй старт запланирован на 15.00.

«Это уже не первое городское мероприятие на нашей лыжне, поэтому по опыту мы знаем, что традиционно здесь собирается большое количество и жителей, и гостей Владивостока. Так как количество лыж в прокате ограниченно, мы решили разделить массовый старт на два этапа, чтобы у каждого была возможность принять участие в соревнованиях», – рассказали в управлении физической культуры и спорта.

Всех участников на финише ждут памятные медали, горячий чай и каша из полевой кухни.

На время проведения «Лыжни России» прокат лыж для тех, кто не является участником соревнований, будет отрыт после 16.00.

Напомним, что на Русском острове работает бесплатная лыжная трасса протяженностью 3,5 км. Городские власти обустроили не только саму трассу, но и теплые раздевалки, организовали бесплатный прокат лыж, чтобы как можно больше людей приобщилось к этому виду спорта. На трассе работает освещение, благодаря чему кататься можно не только днем, но и в вечернее время.

Лыжная трасса открыта для горожан и гостей Владивостока ежедневно. Воспользоваться бесплатным прокатом можно в будние дни с 12.00 до 19.00, в выходные – с 10.00 до 20.00.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru