Приморцев приглашают оценить безопасность финансовых услуг Принять участие в анкетировании могут все потребители финансовых услуг, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

Регулятор предлагает приморцам поделиться своим мнением о безопасности клиентских сервисов финансовых организаций, сообщить о случаях мошенничества, с которыми столкнулись при их использовании, и оценить действия финансово-кредитных организаций в подобных ситуациях.

Анкетирование продлится до 18 февраля. Результаты опроса покажут, насколько жители Приморья удовлетворены уровнем защиты их средств и персональных данных со стороны банков. Эти данные будут учитываться в надзорной работе Банка России, а также при разработке мер по повышению уровня информационной безопасности в финансовой сфере.

Для полноценного сканирования QR-квадрата нужно иметь мобильный гаджет с хотя бы одной рабочей камерой, а также программой для распознавания зашифрованной информации. Как правило, таковая уже есть в большинстве мобильных устройств, если нет, ее легко установить, скачав из Интернета.

Инструкция: установите специальное приложение для сканирования камерой на смартфон или планшет; сфокусируйте объектив камеры на черно-белый квадратик, чтоб он полностью оказался в кадре; отсканированная информация через несколько секунд будет выведена на экран вашего устройства.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России