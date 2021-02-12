Многофункциональный Ка-62 оказался еще и экономным Перспективный многоцелевой гражданский вертолет Ка-62 в обозримом будущем выйдет на региональные пассажирские авиалинии в Приморье, сообщили в пресс-службе края.

Накануне одну из опытных машин на площадке Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина осмотрели вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Дальневосточный полпред и глава региона после демонстрационного полета одного из опытных экземпляров вертолета Ка-62 пообщались с летчиком-испытателем 1-го класса АО «НЦВ Миль и Камов» Наилем Азиным, пилотировавшим машину. Затем посетили производственный цех, где изготавливают фюзеляжи вертолета. Отметим, что особенностью конструкции этой машины является широкое применение полимерных композиционных материалов.

«Мы ждем, когда закончатся летные испытания Ка-62, это ориентировочно произойдет в октябре, и к ноябрю он должен получить сертификат летной годности. В этом случае мы будем приобретать такие вертолеты для санитарных перевозок. Там можно разместить двух лежачих больных вместе с медперсоналом в изолированном от кабины экипажа салоне, что очень важно при инфекционных заболеваниях. Во-вторых, нужно менять устаревший парк авиации, который обслуживает региональные пассажирские маршруты», – прокомментировал Олег Кожемяко.

Отметим, что вертолет Ка-62 может выполнять широкий спектр задач: это и перевозка пассажиров, и оказание экстренной медицинской помощи, и проведение воздушных работ, а также наблюдение, транспортировка грузов, патрулирование и экологический мониторинг, поисково-спасательные операции.

По словам губернатора, наличие в Арсеньеве производственно-технической и учебной базы для производства и ремонта вертолетов, а также обучения персонала даст возможность быстро обновить весь парк вертолетов в крае. В качестве преимуществ машины он отметил существенно меньшее потребление топлива по сравнению с вертолетом Ми-8 – машины этого типа сейчас работают на региональных линиях.

«Вертолет Ка-62 берет до 15 пассажиров, есть место для багажа – он будет удобен для перевозок по отдаленным территориям. И, конечно, это загрузка завода, поэтому важно, чтобы вертолет пошел в крупную серию. Рассчитываем, что данная машина займет свою достойную нишу и предприятие будет обеспечено заказами», – подчеркнул глава Приморья.

На «Прогрессе» уточнили, что серийное производство Ка-62 планируется развернуть с 2022 года.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / www.primorsky.ru