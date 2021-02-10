При исполнении служебных обязанностей… К 40-летию трагической гибели в авиационной катастрофе командного состава ТОФ

Трагедия, которая произошла 40 лет назад под Ленинградом, повергла в шок весь Советский Союз, не говоря уже о Приморье, Тихоокеанском флоте и командовании ВМФ СССР. Разом погиб весь руководящий состав ТОФ, его объединений и соединений. Такой единовременной потери столь значительного количества адмиралов и генералов не случалось даже в суровые годы Второй мировой войны.

Кошмар на взлетной полосе

7 февраля 1981 года в Ленинграде завершился оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Военно-морского флота СССР во главе с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Советского Союза Сергеем Горшковым. В этой «войне на картах» ТОФ был признан лучшим в составе ВМФ страны. Делегации всех флотов вылетали с военного аэродрома в городке Пушкине под Ленинградом на своих самолетах.

Около 16 часов по местному времени пошел на взлет Ту-104 авиации ТОФ. Но на высоте около 50 метров самолет резко накренился на правое крыло, перевернулся и рухнул на землю, не выйдя за пределы взлетной полосы. Мгновенно вспыхнуло более 20 тонн горючего. Столб дыма и огня взметнулся в небо…

В этой самой страшной в истории ВМФ авиакатастрофе моментально погибли 50 человек (часто в публикациях указывают, что в самолете находилось 52 человека, но это не соответствует действительности), в том числе 44 военнослужащих. Среди них 13 адмиралов и 3 генерала, 11 капитанов I ранга и один полковник, 6 старших и 7 младших офицеров, мичман, прапорщик, старший матрос и 6 гражданских лиц.

Приморская флотилия осталась без командиров

Из служивших в гарнизоне залива Стрелок (тогда поселок Тихоокеанский) в авиакатастрофе погибли 8 человек.

Трое – из Приморской флотилии: командующий вице-адмирал Василий Тихонов, член военного совета – начальник политотдела контр-адмирал Василий Постников и начальник штаба – первый заместитель командующего капитан I ранга Анатолий Прокопчик. Еще трое – из 4-й флотилии подводных лодок: командующий вице-адмирал Виктор Белашев, начальник штаба – заместитель командующего контр-адмирал Рэмир Пирожков и член военного совета – начальник политотдела капитан I ранга Владимир Пивоев. 10-ю

оперативную эскадру представляли командир контр-адмирал Джемс Чулков и начальник политотдела капитан I ранга Виктор Бережной.

Почти полгода компетентными органами велось расследование. Официальную версию оформили секретным приказом министра обороны. Согласно ей самолет упал из-за нарушения центровки в результате неправильного крепления груза и размещения пассажиров в салоне. Проще говоря, на взлете незакрепленный груз в проходе и хвостовой части стал смещаться.

Забывать нельзя

По просьбе родственников большинство погибших похоронили в Ленинграде на Серафимовском кладбище. 46 человек упокоились в братской могиле. Рядом с мемориалом похоронили Тамару Ломакину, супругу первого секретаря Приморского крайкома КПСС. Урну с прахом генерал-лейтенанта авиации Георгия Павлова отправили в Киев. На Морском кладбище во Владивостоке нашли свой последний приют молодые супруги Елена и Борис Макаренко, причем Борис в тот момент готовился к защите дипломного проекта на отделении журналистики филфака ДВГУ.

Похороны на Серафимовском кладбище прошли 12 февраля. В последний путь тихоокеанцев провожал весь Ленинград. По пути следования траурной процессии стояли люди. Военные отдавали честь, гражданские снимали головные уборы.

Всем вдовам погибших военных моряков предложили переехать в любой город Союза. Большинство выбрало Ленинград, чтобы быть ближе к могилам своих мужей. Сразу после похорон главком ВМФ отдал распоряжение о создании на Серафимовском кладбище мемориала тихоокеанцам.

Благородная цель сохранения памяти о погибших мужьях, стремление поддержать друг друга в беде и в преодолении возникающих трудностей и проблем объединила вдов в неформальную организацию, которую возглавила Нина Белашева. Ее ближайшими помощниками стали Нина Тихонова и Тамара Чулкова. Именно их настойчивая работа позволила достроить и открыть мемориал погибшим уже в 1983 году. Необходимо отметить, что благодаря неимоверным усилиям этот мемориал сегодня содержится в более-менее приличном состоянии.

Только в 1998 году после долгих усилий и хлопот со стороны вдов погибших военных моряков на мемориале была добавлена надпись: «Погибшим при исполнении служебных обязанностей».

С 1991 года в питерском Николо-Богоявленском кафедральном морском соборе (здесь установлены мемориальные доски большинству экипажей не вернувшихся из походов и дежурств подводных лодок СССР и РФ) ежегодно 7 февраля служится панихида по погибшим тихоокеанцам.

Лишь несколько строчек в газете

Долгие годы правда об этой трагедии и ее масштабы в СССР замалчивались. 10 февраля 1981 года газета «Красная звезда» официально сообщила: «7 февраля 1981 года при исполнении служебных обязанностей в авиационной катастрофе погибла группа адмиралов, генералов, офицеров, мичманов, прапорщиков, матросов и служащих Тихоокеанского флота. Министерство обороны СССР и главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших товарищей».

В этом же номере было опубликовано соболезнование от президиума Верховного Совета РСФСР семьям погибших депутатов – Эмиля Спиридонова и Владимира Сабанеева. Отдельный некролог на командующего ТОФ кроме военачальников, сослуживцев, родных и близких подписали также генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и члены Политбюро. О других погибших нигде не сообщалось. Через день газета «Боевая вахта» перепечатала некрологи из центральных газет…

Сегодня невозможно объяснить, почему не был объявлен общенародный траур. За все годы Великой Отечественной войны в ВМФ страны не было такого количества жертв из числа высшего офицерского состава.

Информационный прорыв произошел лишь в 90-х годах, но, к сожалению, большинство публикаций в периодической печати и тогда, и сегодня рассчитано на сенсацию, грешит неточностями, а порой и прямыми выдумками и искажением фактов.

Безусловно, положительную роль в освещении событий того периода и восстановлении памяти о людях, погибших в авиакатастрофе, сыграла изданная в 2005 году книга «Прерванный полет. Трагедия Тихоокеанского флота 7 февраля 1981 года». Книга увидела свет благодаря усилиям вдов погибших адмиралов Нины Тихоновой и Тамары Чулковой, а также при поддержке командования ВМФ России. В нее вошли воспоминания, документы, свидетельства очевидцев трагедии и другие материалы. В 2013-м было выпущено 2-е издание, переработанное и дополненное.

Память в улицах и кораблях

Память о погибших в авиакатастрофе увековечена в нескольких местах: на Серафимовском кладбище и в Николо-Богоявленском кафедральном морском соборе Санкт-Петербурга, в храме в честь Святого апостола Андрея Первозванного, в Адмиральском сквере, в ТОВВМУ имени адмирала Макарова во Владивостоке, на фасаде здания Тихоокеанского ДОФ Фокино.

В столице Приморья появились улицы Адмирала Спиридонова и вице-адмирала Сабанеева. В городском округе Фокино именами погибших названы улицы Белашева, Тихонова, Постникова, Чулкова, установлены мемориальные доски. Кроме того, есть улица и мемориальная доска вице-адмирала Тихонова в станице Кумылженской Волгоградской области, а также мемориальная доска в память о контр-адмирале Джемсе Чулкове в Североморске.

Имя адмирала Спиридонова носил большой противолодочный корабль ТОФ, сейчас на заводе «Северная верфь» строится одноименный фрегат, который должен в перспективе усилить Тихоокеанский флот. В составе Приморской флотилии служил морской тральщик «Вице-адмирал Сабанеев».

На городском кладбище Артема стоит памятник шести членам экипажа самолета Ту-104. В храме в честь Святого апостола Андрея Первозванного в Фокино есть семь мемориальных настенных плит с именами тихоокеанцев. Мраморный монумент установлен в сквере у 33-го причала во Владивостоке.

Это далеко не полный перечень того, как сохраняется память о погибших. Ежегодно в годовщину трагедии родные и близкие, сослуживцы и боевые товарищи, военнослужащие кораблей и частей, жители в приволжской станице Кумылженской, Североморске, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Артеме, Фокино и ряде других населенных пунктов по всей России вспоминают погибших при исполнении служебных обязанностей в авиационной катастрофе 7 февраля 1981 года тихоокеанцев.

Вспомним всех поименно

В авиакатастрофе 7 февраля 1981 года погибли:

1. СПИРИДОНОВ Эмиль Николаевич, командующий Тихоокеанским флотом, адмирал

2. БЕЛАШЕВ Виктор Григорьевич, командующий 4-й флотилией подводных лодок ТОФ, вице-адмирал

3. ПАВЛОВ Георгий Викторович, командующий ВВС ТОФ, генерал-лейтенант авиации

4. САБАНЕЕВ Владимир Дмитриевич, член военного совета – начальник политического управления ТОФ, вице-адмирал

5. ТИХОНОВ Василий Федорович, командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ, вице-адмирал

6. ДАНИЛКО Степан Георгиевич, начальник штаба – первый заместитель командующего ВВС ТОФ, генерал-майор авиации

7. КОНОВАЛОВ Владимир Харитонович, начальник 3-го управления ВМФ войск Дальнего Востока, контр-адмирал

8. КОРБАН Владимир Яковлевич, заместитель командующего по боевой подготовке – начальник управления боевой подготовки ТОФ, контр-адмирал

9. ЛЕОНОВ Геннадий Федорович, начальник разведки ТОФ, контр-адмирал

10. МАХЛАЙ Виктор Петрович, командир эскадры подводных лодок ТОФ, контр-адмирал

11. МИТРОФАНОВ Феликс Александрович, начальник оперативного управления – заместитель начальника штаба ТОФ, контр-адмирал

12. НИКОЛАЕВ Виктор Антонович, член военного совета – начальник политотдела Сахалинской флотилии ТОФ, контр-адмирал

13. ПИРОЖКОВ Рэмир Иванович, начальник штаба – заместитель командующего 4-й флотилией подводных лодок ТОФ, контр-адмирал

14. ПОСТНИКОВ Василий Сергеевич, член военного совета – начальник политотдела Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, контр-адмирал

15. РЫКОВ Владимир Васильевич, член военного совета – начальник политотдела ВВС ТОФ, генерал-майор авиации

16. ЧУЛКОВ Джемс Константинович, командир 10-й ОПЭСК ТОФ, контр-адмирал

17. АСЕЕВ Владислав Петрович, заместитель начальника тыла ТОФ, капитан I ранга

18. БЕРЕЖНОЙ Виктор Карпович, начальник политотдела 10-й ОПЭСК ТОФ, капитан I ранга

19. ВОЛК Саул Григорьевич, начальник отдела оперативного управления штаба ТОФ, капитан I ранга

20. ГРАФ Евгений Григорьевич, заместитель начальника отдела оперативного управления штаба ТОФ, капитан I ранга

21. ЛОБАЧЕВ Юрий Григорьевич, заместитель начальника отдела штаба тыла ТОФ, капитан I ранга

22. МОРОЗОВ Владислав Игнатьевич, начальник отдела противолодочных сил штаба ТОФ, капитан I ранга

23. ПИВОЕВ Владимир Ильич, член военного совета – начальник политотдела 4-й флотилии подводных лодок ТОФ, капитан I ранга

24. ПОГОСОВ Борис Погосович, начальник информационного центра разведки ТОФ, капитан I ранга

25. ПРОКОПЧИК Анатолий Васильевич, начальник штаба – первый заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ, капитан I ранга

26. ТУРОБОВ Юрий Николаевич, начальник штаба – заместитель командира 8-й ОПЭСК ВМФ, капитан I ранга

27. ЦЫГАНКОВ Владимир Дмитриевич, старший офицер отдела оперативного управления штаба ТОФ, капитан I ранга

28. ЧЕКАНСКИЙ Казимир Владиславович, начальник стоматологического отделения военно-морского госпиталя – главный стоматолог ТОФ, полковник медицинской службы

29. ДЕЛИБАТАНЬЯН Артур Арович, заместитель главного штурмана ВВС ТОФ, подполковник авиации

30. ИНЮШИН Анатолий Иванович, командир отряда управления авиационной дивизии ВВС ТОФ, командир корабля Ту-104, подполковник

31. ПОДГАЕЦКИЙ Георгий Васильевич, старший офицер отдела ПВО штаба ТОФ, капитан II ранга

32. СОРОКАТЮК Владимир Дмитриевич, начальник оперативного отдела – заместитель начальника штаба ВВС ТОФ, подполковник

33. БАБКИН Анатолий Иванович, старший офицер штаба тыла ТОФ, капитан III ранга

34. СУББОТИН Виталий Алексеевич, штурман авиационного отряда ВВС ТОФ, член экипажа Ту-104, майор

35. НАУМЕНКО Сергей Иванович, военный летчик-истребитель, капитан

36. РУПАСОВ Михаил Николаевич, начальник технико-эксплуатационной части отряда авиационного полка ВВС ТОФ, член экипажа Ту-104, капитан

37. АКЕНТЬЕВ Александр Николаевич, военный летчик-истребитель, старший лейтенант

38. БАРСОВ Анатолий Владимирович, техник группы обслуживания РТО ВВС ТОФ, член экипажа ТУ-104, старший лейтенант

39. ЗУБАРЕВ Валентин Иосифович, старший техник группы регламентных работ и ремонта радиотехнической аппаратуры ВВС ТОФ, старший лейтенант

40. ПОСЛЫХАЛИН Владимир Александрович, помощник командира корабля – правый летчик ВВС ТОФ, член экипажа Ту-104, старший лейтенант

41. ШЕВЧЕНКО Геннадий Геннадьевич, адъютант командующего ТОФ, старший лейтенант

42. АМЕЛЬЧЕНКО Борис Иванович, порученец члена военного совета – начальника политуправления ТОФ, мичман

43. ВАХТЕЕВ Анатолий Иванович, командир огневых установок авиаполка ВВС ТОФ, член экипажа Ту-104, прапорщик

44. ДВОРСКИЙ Виктор Степанович, чертежник штаба ТОФ, старший матрос

45. ЛОМАКИНА Тамара Васильевна, жена первого секретаря Приморского крайкома КПСС

46. СПИРИДОНОВА Валентина Павловна, жена командующего ТОФ

47. ЛЕВКОВИЧ Анна, машинистка оперативного управления штаба ТОФ

48. МОРЕВА Елена, дочь начальника связи ТОФ

49. МАКАРЕНКО Борис

50. МАКАРЕНКО Елена

Вечная им память!

Вячеслав ОСТРОВСКИЙ, капитан I ранга в отставке, специально для «В»

От редакции

Версий причин катастрофы было много. В первую очередь рассматривался вариант диверсии, мол, западные спецслужбы хотели обезглавить командование ТОФ. Более того, грешили на японцев, ведь 7 февраля в Японии отмечается как день «северных территорий».

Еще одной причиной могла стать непогода: в тот день в Пушкине были сложные метеоусловия из-за снегопада.

Под подозрение попал каждый человек, который должен был оказаться на борту Ту-104, но не оказался. Таких набралось около десятка (на освободившиеся места пустили гражданских). Среди них стоит вспомнить начальника штаба ТОФ вице-адмирала Героя Советского Союза Рудольфа Голосова. Он еще утром с разрешения командующего ТОФ вылетел бортом Северного флота в Мурманск, где жили его родственники (до назначения на ТОФ Рудольф Александрович командовал первой флотилией подводных лодок СФ и его родные не успели перебраться во Владивосток).

Также повезло руководству Камчатской флотилии и второй флотилии подводных лодок ТОФ. Этим адмиралам и офицерам командующий флотом разрешил добираться самостоятельно: в тот день летел рейсовый пассажирский самолет из Пулково в Елизово, и в нем оказались свободные места. Самым известным среди них был командующий КФ контр-адмирал Геннадий Хватов, ставший в дальнейшем в чине адмирала командующим ТОФ. Минувшей осенью он ушел из жизни.

Их всех стали перепроверять особисты контрразведки. На флоте знали, что адмирала Эмиля Спиридонова прочили на место главкома ВМФ Советского Союза. Соответственно, ожидали повышения и многие другие тихоокеанцы. Не было ли тут зависти или какого иного коварства?

Впрочем, все эти версии оказались оторванными от реальности, тень недоверия ни на кого не пала.

Николай КУТЕНКИХ

Фото из архива автора