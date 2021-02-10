Если у вас нету леса, пожары ему не страшны… К ЧС надо готовиться не на бумаге, а в полевых условиях, уверены работники лесхозов

На недавней пресс-конференции, посвященной паспортизации и цифровизации лесной отрасли, министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Константин Степанов сообщил: леса в нашем крае к пожарам устойчивы, а если вдруг где-то и полыхнет, то есть все необходимое для тушения огня.

Как пояснил Степанов, в нашем регионе леса не хвойные, а лиственные, а потому нет верхового огня, который губит деревья, как в Амурской области, Якутии или в Хабаровском крае.

– Прошлой зимой у нас были пожары, но большого вреда они не принесли. Да, это дискомфорт, загрязнение воздуха, нечем дышать в населенных пунктах. Но это не катастрофа. Наша природа очень быстро восстанавливается. Так что катастрофы мы не прогнозируем, – подытожил Константин Степанов.

Тем более что, по его словам, КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» обеспечено всем необходимым для ликвидации лесных возгораний.

Все когда-нибудь случается…

Не думаю, что министр ошибается в оценке последствий прошлогодних лесных пожаров, а также противопожарных сил в крае. На то он и министр, чтобы правильно расставлять акценты. Тем не менее его оптимистичный спич напомнил ситуацию с лесными пожарами в Приморье зимой 2014 года, когда только за сутки 27 февраля сгорело 1336 га тайги. …Накануне особый противопожарный режим был введен на территориях Кавалеровского, Тернейского, Партизанского, Ольгинского районов, в городах Находке и Дальнегорске. Дым застилал почти весь юг Приморья. Запах гари чувствовали даже жители Владивостока. Главными причинами пожаров тогда назвали неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги сухой травы заготовителями папоротника-орляка вдоль лесных дорог на землях лесного фонда.

Согласно информации ФБУ «Авиалесоохрана» по состоянию на утро 28 февраля в регионе бушевало шесть лесных пожаров на площади 827 га. В их ликвидации участвовали 126 специалистов «Приморского лесничества» и «Приморской авиабазы», было задействовано свыше 130 единиц спецтехники. Плюс стягивались дополнительные силы из соседних районов.

Эти данные не секретные. Писала об этом и газета «Владивосток». Едва ли не в каждом номере, как сводки с фронта, публиковались релизы краевого МЧС о противостоянии огненной стихии. В начале марта глава Минприроды России Сергей Донской обратился к губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому с просьбой взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами в крае.

Директор департамента лесного хозяйства, на тот момент Валерий Чирков, громогласно отрапортовал, что в регионе принимаются все необходимые меры для ликвидации очагов, его ведомство готово к пожароопасному сезону и не испытывает недостатка в технике и спецсредствах для борьбы с огнем.

А уже в конце апреля Миклушевский уволил Чиркова, как сообщалось на сайте краевой администрации, из-за неэффективной борьбы с лесными пожарами. К тому времени огненной стихии противостояли свыше 500 человек и больше 100 единиц спецтехники.

Тогда, зимой 2014-го, леса горели в Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях, а также в Забайкалье. Всего в стране действовало 104 очага природных пожаров на площади 5,8 тысячи га. Ситуация с лесными пожарами в Приморье обсуждалась на заседании правительственной комиссии.

Напомним, что пожароопасный сезон в крае длится с марта по ноябрь. Но семь лет назад нашему региону не повезло: зима выдалась бесснежная, леса загорелись на два месяца раньше. Первый крупный пожар был зафиксирован еще 4 января.

Подготовиться, чтобы не повторилось

На календаре февраль 2021 года. До начала пожароопасного периода в Приморье осталось совсем немного. Как только сойдет снег и припечет солнце, то где-нибудь да полыхнет. Впрочем, в крае совсем недавно уже было два резонансных природных пожара, правда, не на землях лесного фонда, опекаемых приморскими лесничеством и авиабазой по тушению лесов.

Первый случился 24 октября 2020 года южнее поселка Рязановка Хасанского района, у границы национального парка «Земля леопарда». Предположительно причиной возгорания мог стать поджог сухой травы. Государственные инспекторы сутки держали оборону, не позволяя языкам пламени перескочить на особо охраняемую территорию. Как позже говорил Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда», «огромную роль сыграли заранее подготовленные нами минерализованные полосы. Несмотря на большую протяженность пожара, вскопанные участки земли стали барьером, помогли остановить и потушить пламя».

Второе масштабное возгорание произошло 7 января на территории Хасанского района в природном парке «Хасанский». Огонь бушевал сутки. По словам очевидцев, от некогда цветущей долины площадью 9500 га удалось спасти только памятник природы – сопку Голубиный Утес. В соцсетях появилась информация о массовой гибели птиц и животных, но, как рассказали корреспонденту газеты во Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре, эти сведения не подтвердились. Следователи, выезжавшие на место происшествия, трупов животных не обнаружили. Точка в расследовании этого ЧП еще не поставлена.

Готово ли Приморье противостоять будущим лесным пожарам? Если верить министру Степанову, то на 100 процентов – да. Тем более что в этом году зима как никогда снежная и начало пожароопасного сезона, возможно, сдвинется к апрелю, когда леса зазеленеют. В то же время автор этой публикации на днях созванивался с работниками нескольких лесхозов, чтобы узнать об их готовности к борьбе с огнем. Ответы были неутешительными. Как выяснилось, в прошлом году в лесхозах не были подготовлены минерализованные полосы на должном уровне – такие, как помогли спасти от огня «Землю леопарда». Либо их вообще не делали из-за отсутствия необходимой техники. Между тем практика показала: минерализованные полосы – надежная защита от низового пала. К примеру, в Шкотовском лесхозе территорию площадью в 20 тысяч га защищает минполоса длиной всего один километр! Разве это защита? Огонь с легкостью обойдет ее с боков и поползет дальше. А там и до большого пожара недалеко.

По словам работников лесхозов, пока природа спит под снегом, необходимо еще раз провести ревизию готовности края к грядущему пожароопасному сезону. Проверить подготовку специалистов и наличие спецтехники и спецоборудования не на бумаге, а в гаражах и на складах. Чтобы не повторилась ситуация зимы 2014 года, когда Приморье обращалось за помощью в другие регионы. Кстати, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Партизанском районе Приморского края снежный покров отсутствует. Сухая трава в лесах и на болотах стоит по пояс. Брось спичку – и вспыхнет, как порох.

Справка «В»

В 2020 году Приморье получило на борьбу с лесными пожарами более 65 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Средства пошли на патрулирование лесов и недопущение увеличения площади пожаров. Закуплены беспилотники, высокопроходимая техника, квадрокоптеры и воздуходувки.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено пресс-службой ФГБУ «Земля леопарда»