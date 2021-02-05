Приморская Мариинка показала уровень, которого петербуржцы, возможно, не ожидали На днях балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра вернулась из Санкт-Петербурга. Почти весь январь наши артисты были на гастролях в Северной столице и выступали на исторической сцене Мариинского театра.

Именно на этой овеянной славой и легендами сцене состоялась петербургская премьера балета «Тысяча и одна ночь» (6+), поставленного во Владивостоке.

Как отметили в пресс-службе Мариинского театра, гастроли балетной труппы из Владивостока проходят в Санкт-Петербурге уже в седьмой раз. И в 2021 году, несмотря на нестабильную эпидемиологическую обстановку, руководство театра приняло решение не отменять этот ежегодный визит. Труппа привезла в Мариинский три постановки и открыла гастроли петербургской премьерой балета «Тысяча и одна ночь».

В августе 2020 года этот спектакль Приморской сцены стал первой в мире премьерой масштабного сюжетного балета после вынужденного перерыва в сценической деятельности. Во второй части гастрольного тура были исполнены балеты «Корсар» (6+) и «Спящая красавица» (6+).

Кстати, на заключительном спектакле «Тысячи и одной ночи» присутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко. По окончании вечера Олег Николаевич поздравил труппу с успехом.

– Я очень благодарен артистам за мастерство и отдачу, за этот великолепный спектакль. Они показали уровень, которого петербуржцы, возможно, не ожидали. Это результат коллективного труда хореографа Эльдара Алиева, художника Петра Окунева, оркестра, хора и, конечно, балетной труппы. Об успехе гастролей можно судить по аншлагам, продолжительным аплодисментам и положительным отзывам, которые сопровождают спектакли, – подчеркнул губернатор.

Также в Мариинском прошла встреча губернатора Приморского края и Валерия Гергиева. Олег Кожемяко и маэстро Гергиев обсудили планы по развитию Приморской сцены, в том числе строительство музейного и театрально-образовательного комплекса, куда войдет филиал Мариинского театра.

– В период пандемии мы принимали ряд сложных решений, и одно из них – проведение V Дальневосточного фестиваля «Мариинский» в августе 2020 года с участием звезд мирового класса: Елены Стихиной, Юлии Маточкиной, Екатерины Семенчук, Сергея Скороходова, Владислава Сулимского, Евгения Никитина, Ильдара Абдразакова. Нам было важно, чтобы рядом с такими именами звучали имена новых звезд Приморской сцены. Среди них Алена Диянова, Анастасия Кикоть, Лаура Бустаманте, Татьяна Макарчук, Мэргэн Санданов, Евгений Плеханов, Вячеслав Васильев и другие, – отметил Валерий Гергиев. – В балетных спектаклях Приморского театра одновременно принимали участие и солисты Мариинского – Рената Шакирова, Екатерина Чебыкина, Роман Беляков и солисты Приморской сцены Анна Самострелова, Ирина Сапожникова, Лилия Бережнова, Сергей Уманец, Канат Надырбек.

Маэстро подчеркнул, что проведение уже ставших традицией гастролей Приморской сцены в столь сложное время является показателем как динамичного, так и гармоничного развития коллектива.

– Появление в Петербурге нашей, теперь уже родной, но все-таки прилетающей издалека труппы – особое явление. Изюминкой этих выступлений стала прежде всего новая постановка балета «Тысяча и одна ночь». В ней порадовало все: музыка Фикрета Амирова, хореография Эльдара Алиева, работа артистов, – отметил маэстро.

Художественный руководитель Мариинского театра также поделился планами, которые ставят перед Приморской сценой серьезные задачи.

– Балетные планы включают прославленную постановку «Баядерки» Мариуса Петипа в редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани, «Раймонды», а также других классических и современных работ. Планируется значительное расширение и оперного репертуара. Это могут быть как новые спектакли, так и перенесенные из Мариинского театра. «Турандот», «Летучая мышь» – лишь некоторые названия, намеченные к постановке в сезоне-2020/21. Кроме того, мы рассматриваем возможность переноса балета «Тысяча и одна ночь», созданного на Приморской сцене, на основную сцену Мариинского театра. Уже сам этот факт говорит о многом. Творческие связи между Петербургом и Владивостоком крепнут. В ближайшее время мы будем все чаще видеть лучшие силы Приморской труппы на сценах Мариинского театра и наоборот.

Кстати

Балет «Тысяча и одна ночь» по мотивам знаменитого сборника арабских и персидских сказок появился в репертуаре Приморской сцены Мариинского театра в августе 2020 года. Хореограф спектакля и главный балетмейстер труппы Эльдар Алиев прежде неоднократно обращался к партитуре известного азербайджанского композитора Фикрета Амирова и ставил это название в разных театрах, однако для труппы Владивостока создал новую редакцию. В оформлении балета художник Петр Окунев сочетал живописные декорации с видеопроекциями. Красочные, вручную расшитые костюмы и декорации для спектакля Приморской сцены создавались петербургскими и владивостокскими мастерами. Дирижером премьеры выступил Эйюб Кулиев, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА