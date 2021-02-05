Работал, не выходя из зоны Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела о серии дистанционных мошенничеств, сообщили в пресс-службе городского УМВД РФ.

Было установлено, что на протяжении года ранее неоднократно судимый 39-летний житель Артема, находясь в местах лишения свободы, используя мобильный телефон, размещал в сети Интернет объявления о продаже мебели, бытовой техники, сдаче в аренду квартир. Однако этого имущества приморец не имел ни в собственности, ни в распоряжении.

Потерпевшие переводили деньги на банковскую карту, так как злоумышленник убеждал граждан в наличии большого спроса среди покупателей. После получения аванса мужчина переставал выходить на связь.

От мошеннических действий осужденного пострадали 43 гражданина. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 280 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд. К уже имеющемуся сроку любителю легкой наживы могут добавить еще пять лет лишения свободы.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости не терять бдительность, соблюдать меры имущественной безопасности и не перечислять деньги в качестве задатка и предоплаты непроверенным организациям и неизвестным людям.

Отдел новостей «В»