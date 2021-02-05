Деньги недееспособных клиентов тратил по своему усмотрению В Приморье вынесен приговор местному жителю за кражу с ущербом в 4,6 млн рублей.

Летом 2020 года в полицию поступило заявление представителя КГБУСО «Покровский психоневрологический интернат» о многочисленных списаниях денежных средств с банковских счетов клиентов интерната на сумму, превышающую 2 млн рублей.

В ходе предварительной проверки по заявлению факт хищения денежных средств подтвердился, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по Октябрьскому району.

Установлено, что 31-летний специалист по социальной работе психоневрологического интерната, вступив в сговор со своим коллегой, оформил доверенность на открытие счетов и ведение по ним банковских операций на имя недееспособных клиентов учреждения. Их деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 4,6 млн рублей.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Октябрьскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). В отношении соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

В ходе расследования уголовного дела доказана причастность фигуранта к хищению денежных средств в особо крупном размере со счетов клиентов психоневрологического интерната села Покровка.

Октябрьским окружным судом Приморского края подсудимый признан виновным в совершении кражи в особо крупном размере и приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы ОМВД РФ по Октябрьскому району