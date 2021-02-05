Приборам для измерения расстояния неверно указали функцию Более одного миллиона рублей таможенных платежей не заплатила в федеральный бюджет фирма из Москвы за импорт лазерных уровней.

Как сообщила пресс-секретарь Находкинской таможни Наталья Сабадаш, в конце 2020 года в порт Восточный из Китая в адрес московской фирмы был ввезен контейнер с электротоварами. Они были указаны в декларации как «приборы для измерения расстояния» – всего 3,4 тысячи штук. Данная категория товаров не облагается таможенной пошлиной.

Однако при таможенном досмотре находкинские таможенники выявили, что в контейнере находятся «лазерные нивелиры (уровни)», обладающие другими функциями. Лазерные уровни облагаются ввозной таможенной пошлиной в размере 13 %.

В результате неверно заявленного наименования товара фирма не заплатила в федеральный бюджет 1,2 млн рублей. По данному факту проводится проверка.

По информации начальника Находкинской таможни Константина Бондарева, в 2020 году в ходе таможенных досмотров выявлено 160 случаев недостоверного декларирования, связанного с материалом или назначением товаров, что повлияло на занижение или неуплату таможенных пошлин. В результате взыскано в бюджет около 8 млн рублей.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено пресс-службой Находкинской таможни