В Toyota Prius приглянулись катализаторы Полицейские задержали подозреваемых в серии краж катализаторов с автомашин на территории края, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по городу Артему.

В дежурную часть полиции стали поступать заявления местных жителей о хищении катализаторов (часть выхлопной системы, служит для очистки вредных выхлопных газов) с автомашин Toyota Prius, припаркованных на придомовых территориях.

Аналогичные заявления были зарегистрированы во Владивостоке, Уссурийске, Ханкайском и Хорольском районах.

В ходе совместной спецоперации полицейских и сотрудников Росгвардии по подозрению в совершении преступлений были задержаны пять человек: два жителя Хорольского района в возрасте 43 и 32 лет, два жителя Артема в возрасте 19 и 30 лет и 37-летний житель города Лучегорска.

В полиции задержанные рассказали, что на протяжении восьми месяцев похищали с целью продажи катализаторы с автомашин Toyota Prius по всему краю.

Инициатором преступлений был 43-летний житель Хорольского района, придумавший схему хищения. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабежи и разбойные нападения. В общей сложности в местах лишения свободы он провел 17 лет.

Другой фигурант уголовных дел, 30-летний житель Артема, в 2020 году совершил разбойное нападение – применив насилие, похитил у местного жителя сотовый телефон. В настоящее время уголовное дело в отношении него рассматривается в Артемовском городском суде.

Установлена причастность задержанных к 16 эпизодам противоправной деятельности на территории Приморья. Семь преступлений они совершили на территории Артема, пять – во Владивостоке, два – в Уссурийске и по одному преступлению в Хорольском и Хасанском районах. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около одного миллиона рублей. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службе ОМВД РФ по городу Артему