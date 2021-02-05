За автобусом гнались дорожный патруль, постовые и Росгвардия В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, угнавшего пассажирский автобус.

Транспортное средство похитили с территории организации, расположенной на улице Пестеля в Артеме, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Угнанный автобус марки Hyundai County со следами дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на участке гострассы Хабаровск – Владивосток. Угонщик спровоцировал автоаварию с грузовым автомобилем марки Mitsubishi Fuso и скрылся с места происшествия, продолжив движение.

Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, полицейские организовали преследование нарушителя, запросив помощи нарядов дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, Росгвардии. Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

После неоднократных требований об остановке машины инспекторы ГИБДД Уссурийска применили табельное оружие, выстрелив по колесам. Только пробитые шины остановили угонщика – автобус съехал с проезжей части в кювет, нарушителя задержали и доставили в отдел полиции.

Задержанным оказался 33-летний житель Артема, никогда не получавший водительское удостоверение. Он пояснил, что угнал пассажирский автобус, чтобы добраться в Уссурийск.

По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено опьянение.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы по нескольким статьям, а также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы ОМВД РФ по городу Уссурийску