Навага – самая популярная рыба у приморских покупателей Жители края могут приобрести навагу, селедку, камбалу, кальмар и рыбные консервы по доступным ценам. На данный момент в социальной программе «Приморская рыба» участвуют 275 магазинов, сообщили в пресс-службе Приморья.

Всего за три года действия программы было реализовано более 5 тысяч тонн рыбы, уточнили в региональном министерстве промышленности и торговли. Продукция поставляется в магазины напрямую от производителя, торговая надбавка на нее составляет не более 15 %.

«В 2020 году населению реализовано 1880 тонн рыбы. Больше половины приходится на навагу, а также кальмар, сельдь, горбушу, камбалу и минтай», – уточнили специалисты.

На данный момент в программе участвуют 275 предприятий торговли.

Напомним, что социальная программа «Приморская рыба» стартовала в Приморье в ноябре 2018 года.

Отдел новостей «В»

Фото:

Алексея Воронина, Игоря НОВИКОВА/www.primorsky.ru