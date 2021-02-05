Навага – самая популярная рыба у приморских покупателей
Жители края могут приобрести навагу, селедку, камбалу, кальмар и рыбные консервы по доступным ценам. На данный момент в социальной программе «Приморская рыба» участвуют 275 магазинов, сообщили в пресс-службе Приморья.
Всего за три года действия программы было реализовано более 5 тысяч тонн рыбы, уточнили в региональном министерстве промышленности и торговли. Продукция поставляется в магазины напрямую от производителя, торговая надбавка на нее составляет не более 15 %.
«В 2020 году населению реализовано 1880 тонн рыбы. Больше половины приходится на навагу, а также кальмар, сельдь, горбушу, камбалу и минтай», – уточнили специалисты.
На данный момент в программе участвуют 275 предприятий торговли.
Напомним, что социальная программа «Приморская рыба» стартовала в Приморье в ноябре 2018 года.
Отдел новостей «В»
Фото:
Алексея Воронина, Игоря НОВИКОВА/www.primorsky.ru