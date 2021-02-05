«Рыбные» пробки в Китае влияют на мировую логистику В китайском Даляне скопились сотни рефконтейнеров с рыбой и морепродуктами из-за тщательного тестирования импортной продукции на наличие коронавируса. Это затрудняет доставку продуктов питания по всему миру, передает агентство Fishnews со ссылкой на международную телекомпанию «Аль-Джазира».

В порту Даляня не хватает розеток и вообще места для рефконтейнеров, обращает внимание вещательная компания. Поэтому проблема с выгрузкой коснулась и других продуктов, например фруктов. Фирмы перенаправляют транспортные потоки в другие крупные порты – Шанхай и Циндао, что неминуемо вызывает очереди и там.

Эти задержки влияют на цепь поставок продуктов по всему миру, подчеркивает «Аль-Джазира». Она напоминает, что в начале прошлого года из-за распространения коронавируса уже возникали сложности с перевозками продовольствия морем.

Сложившаяся ситуация – результат политики Китая в отношении тестирования импортных продуктов питания на коронавирус, считают эксперты. По мнению властей КНР, такая проверка необходима, чтобы предотвратить передачу вируса человеку. Между тем, как отмечает корреспондент Fishnews, Всемирная организация здравоохранения пока указывает на отсутствие свидетельств передачи COVID-19 через продукты питания или их упаковку.

В Ассоциации судовладельцев Китая заявили, что в большинстве портов страны из-за обязательного тестирования замороженные товары ожидают в очереди по 20 дней перед таможенным оформлением. При этом все расходы на электроэнергию и ответственность за повреждение груза ложатся на плечи импортеров.

Постепенно задержки в разгрузке могут распространиться и на другие порты и страны, пишет «Аль-Джазира». К примеру, российские суда, заполненные рыбой и морепродуктами, вместо Даляня и Циндао были вынуждены отправиться в южнокорейский Пусан. Так что очереди на выгрузку могут образоваться и там.

Последствия кризиса в Даляне уже докатились и до Соединенных Штатов. Компании США ожидают пустые рефконтейнеры для вывоза продукции из Китая в Америку. Фрахт контейнеров за несколько месяцев подорожал почти вдвое.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»