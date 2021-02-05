Свинофермы восстанавливаются после эпидемии ящура Более 16 тысяч тонн свинины произвели в Приморье в 2020 году. Реализация инвестиционных проектов на территории края позволит обеспечить жителей края охлажденным мясом по доступной цене, отметили в пресс-службе края.

В региональном министерстве сельского хозяйства добавили, что резидент ТОР «Михайловский» – компания «Мерси Агро Приморье» – восстановил производство после эпидемии ящура. Напомним, что два года назад в результате этой инфекции крупные сельскохозяйственные комплексы Приморья потеряли свыше 70 тысяч голов свиней.

В прошлом году количество свиней в крае увеличилось на 75 % – до 153 тысяч голов.

«Производство свинины в 2020 году составило 16,2 тысячи тонн – 180 % к уровню предыдущего года. Сейчас жители края могут приобрести в магазинах килограмм мяса на кости от 300 рублей за килограмм», – уточнили специалисты.

Как ожидается, со второй половины года в торговых сетях региона появится продукция еще одного резидента сельскохозяйственной ТОР – компании «Русагро-Приморье». Предприятие планирует выпускать около 80 тысяч тонн свинины в живом весе в год.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»