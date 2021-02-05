Курсом на Антарктиду К берегам Антарктиды отправился дизель-электроход «Василий Головнин» из Владивостока.

Судно усиленного ледового класса Дальневосточного морского пароходства доставит на ледовый континент новую экспедицию с грузом и оборудованием для индийских научно-исследовательских станций.

В трюмах и на верхней палубе находится свыше тысячи тонн различных грузов, в том числе тяжелая техника, топливо и продовольствие. «Василий Головнин» также доставит на индийские станции «Бхарати» и «Майтри» 50 индийских полярников, которые сменят своих коллег, работающих там почти год. Обе станции расположены на побережье южного океана на расстоянии 90 км друг от друга.

На борту дизель-электрохода находятся два вертолета Ми-8 с приморскими пилотами и техниками. На них возлагается задача по проведению ледовой авиаразведки и доставки груза на берег. Судно также обеспечит вывоз бытового и технического мусора со станций.

Как сообщает пресс-служба FESCO, «Василий Головнин» имеет большой опыт работы в Антарктиде и неоднократно участвовал в проектах по снабжению научно-исследовательских станций США, Австралии, Великобритании, Чили, Индии и Аргентины.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член Русского географического общества

Фото из архива «В»