Предприятия сервиса наращивают темпы Организации, оказывающие населению платные услуги, хоть и не оправились еще от неблагополучной ситуации, вызванной мерами противодействия новой коронавирусной инфекции, продолжают увеличивать объемы.

По данным Приморскстата, в 2020 году населению региона оказано платных услуг на 133 млрд рублей, что в сопоставимых ценах всего на 21 % меньше, чем за тот же период прошлого года.

Более чем в два раза сократился спрос на сервис учреждений культуры, санаториев, пансионатов, домов и баз отдыха, туристских, на 44 % – транспортных, на 31 % – спортивных.

Курьерские услуги оказались единственным видом сервиса, кому пандемия пошла на пользу, по понятным причинам их объем вырос на 4 %.

Из организаций, предоставляющих бытовые услуги, наиболее пострадали от коронавируса бани и химчистки. Ими предоставлено услуг меньше прошлогоднего в 3,4 и 2,5 раза соответственно.

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (51 %), услуги парикмахерских (18 %), ремонт и строительство жилья и других построек (7 %).

Отдел экономки «В»

Фото из архива «В»