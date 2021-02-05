«Пенсионерке» прописали «самоизоляцию» Депутат Законодательного собрания Приморья от «Партии пенсионеров» Юлия Толмачева помещена под домашний арест. В отношении парламентария возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2013–2018 годах подозреваемая, действуя с группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников регионального департамента земельных и имущественных отношений безвозмездно приобрела право собственности на 21 земельный участок, расположенный на территории Владивостокского городского округа. Сумму нанесенного городу ущерба следствие оценило свыше 15 млн рублей – такова совокупная кадастровая стоимость данных участков.

В конце января по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 марта. Расследование уголовного дела продолжается.

Нельзя исключать, что осложнившиеся отношения Юлии Толмачевой с правоохранительными органами могут повлиять на расклад сил в преддверии очередных выборов в Законодательное собрание Приморского края. Подследственная женщина-адвокат – руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и единственный представитель партии в краевом парламенте. Мандат депутата достался Юлии Толмачевой в 2016 году как лидеру партийного списка РППСС, набравшего немногим более 5 % голосов на выборах в ЗС ПК.

– Юлия Толмачева возглавила список партии на выборах-2016 по договоренности с тогдашним руководителем регионального отделения Михаилом Журавским. Часть активистов пыталась оспорить это решение и исключить ее из списка, но безуспешно, – рассказал «В» один из участников выборов-2016 от пенсионеров, депутат ЗС ПК третьего созыва Леонид Бельтюков.

После выборов конфликт внутри регионального отделения партии закончился победой новоиспеченного депутата – она была избрана председателем правления Приморского отделения РППСС, а некоторые оппоненты женщины-политика покинули ряды «Партии пенсионеров». Пик политической карьеры Толмачевой пришелся на 2018 год, когда в первом туре выборов губернатора Приморья она получила 10,8 % голосов избирателей, уступив только Андрею Ищенко и Андрею Тарасенко.

Режим домашнего ареста не предполагает возможности участия депутата в заседаниях Законодательного собрания, которые с апреля 2020 года проводятся в режиме видео-конференц-связи из-за угрозы распространения COVID-19. Однако юридических оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий Юлии Толмачевой на данный момент не имеется – для этого необходимо либо вступившее в законную силу решение суда, либо добровольное желание самого депутата.

Отдел политики «В»