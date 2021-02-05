Власти составили «портрет безработного» для каждого региона Почти 21 млрд рублей заложен в программах субъектов РФ на меры по восстановлению занятости, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, цель – до конца 2021 года восстановить занятость до допандемических показателей. «Для этого нам необходимо трудоустроить как минимум еще миллион наших граждан», – цитирует Котякова ТАСС.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день составлены «паспорт занятости» и «портрет безработного» по каждому субъекту РФ. «Мы четко понимаем особенности каждого регионального рынка труда. Видим детальный срез структуры безработицы: количество выпускников, молодых специалистов, людей без образования и так далее. Поэтому для каждого региона составлена индивидуальная, адресная программа по восстановлению занятости с учетом территориальной специфики», – уточнил глава Минтруда.

По его информации, субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда выделят работодателям для трудоустройства безработных, зарегистрированных до 1 января 2021 года, мера охватит свыше 220 тыс. человек.

Котяков также отметил, что численность безработных в стране снизилась с 4,8 млн до 4,4 млн граждан.

«В центрах занятости мы фиксируем снижение численности официально зарегистрированных безработных, на сегодня состоят на учете порядка 2,56 миллиона человек. Этот показатель был максимальным в сентябре, он превышал 3,7 миллиона человек», – приводит слова министра агентство «Прайм».

Отдел новостей «В»

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