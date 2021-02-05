Плечом к плечу с избирателями Новый созыв Законодательного собрания Приморья обещает стать ближе к народу

До конца февраля в Приморье должна быть утверждена новая схема одномандатных избирательных округов на выборах в Законодательное собрание. В отличие от 2016 года, когда она претерпела лишь косметические изменения, на этот раз все более серьезно. Как уже писал «В», одномандатных округов вместо 20 станет 30, тогда как по партийным спискам будет распределяться только 10 мандатов. По мнению представителей разных политических сил, новая конфигурация позволит сделать работу краевых депутатов более эффективной.

Привязка к территории

Напомним, что в конце января краевой парламент одобрил изменения в Устав Приморского края, меняющие пропорцию одномандатников и списочников среди депутатов в пользу первых. В течение месяца избирательная комиссия региона должна разработать проект новой схемы одномандатных округов, который затем рассмотрят депутаты Законодательного собрания. Пока обновленная предвыборная карта Приморья еще не готова, однако представители крайизбиркома и политических партий считают, что нововведения пойдут лишь на пользу.

– Я не вижу предмета для споров. Да, меняется конфигурация в части соотношения, и, с одной стороны, избирателю не очень принципиально соотношение списочников и одномандатников. Сегодня людям прежде всего важна эффективность работы депутата, который представляет территорию. И это серьезный аргумент в пользу новой схемы – с одномандатниками эта эффективность понятна и прозрачна, и она не зависит от партийной принадлежности. Схема с 30 округами «уплотняет» территорию с точки зрения «плеча» между депутатом и избирателями. А депутату проще говорить о конкретных проблемах конкретной территории, – уверен заместитель председателя Законодательного собрания Приморья Сергей Кузьменко, выступивший одним из соавторов «выборных» поправок в устав.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко неоднократно требовал от руководителей городов и районов постоянно общаться с жителями территорий, реагировать на их вопросы и проблемы. Уменьшение размера округов на выборах в ЗС ПК потребует того же и от депутатов: каждый из 30 одномандатников сможет более плотно сосредоточиться на городе или районе, не распыляя силы. А избиратели будут понимать, кто конкретно отвечает за их муниципалитет в краевом парламенте. Сегодня в Приморье зарегистрировано чуть менее 1,5 млн избирателей, и если разделить это количество на 30 округов, то получим примерно 50 тысяч избирателей в каждом округе – это сопоставимо с населением небольшого города и прилегающих к нему сельских территорий.

– Есть средняя норма представительства: количество избирателей в каждом из 30 округов должно быть примерно равным. При этом, с одной стороны, необходимо поменьше пересекать границами округов границы муниципальных образований. А с другой, наверное, не стоит порождать, условно говоря, чисто «городские» или «сельские» округа, – озвучил в ходе состоявшегося на днях круглого стола зампредседателя Избирательной комиссии Приморского края Роман Охотников.

Больше округов – больше возможностей

Новая схема формирования ЗС ПК в корне меняет ситуацию по сравнению с выборами 2016 года, когда округа нарезали для удобства кандидатов, лояльных тогдашнему губернатору Владимиру Миклушевскому. Пять лет назад в один округ зачастую включали территории Приморья, имеющие разную специфику и разный уровень развития. Так получилось, например, с округом № 4 – в него вошли Фрунзенский район Владивостока и Хасанский район, разделенные Амурским заливом. Или с округом № 12, охватившим территорию от Хорольского района до Шкотовского и включавшим часть Артема. В свою очередь, Находкинский городской округ разбили на несколько округов, к каждому из которых «приклеили» прилегающие сельские районы Приморья. Понятно, что быстро освоиться на незнакомой территории, особенно оппозиционным кандидатам, можно было только при условии значительных вложений в кампанию: «городские» политики были неизвестны жителям «села» и наоборот. Говорить об эффективности работы на искусственно созданных округах также не приходилось – нередко депутаты «забывали» про своих избирателей.

– Вопрос в том, что ни избиратели в случае с одномандатником, ни политическая партия в случае с депутатом, избранным по списку, после выборов не имеют возможности повлиять на него или даже отозвать. Поэтому бывают примеры, когда одномандатник через полгода забывает о своем округе, а списочник выходит из партии, от которой избрался, – отметил необходимость системной работы депутатов с избирателями второй секретарь приморского отделения КПРФ Евгений Ляшенко.

– Для нашей партии новая нарезка, когда меняются округа, где «старожилы» работали в течение пяти лет, более выгодна. С изменением нарезки и уменьшением округов выборы для депутатов-одномандатников обойдутся дешевле, – считает руководитель краевого отделения «Справедливой России», депутат краевого парламента Алексей Козицкий.

Интересно, что определенные преимущества новая схема дает и кандидатам от непарламентских партий, которым для регистрации необходимо собрать подписи 3 % избирателей округа. Ведь если в округе будет числиться 50 тысяч избирателей, а не 75 тысяч, как сейчас, то и «автографов» для участия в выборах понадобится меньше. А это сократит время и расходы на оформление подписных листов.

Артем СТРОГИН

Фото Алексея ВОРОНИНА