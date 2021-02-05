Новую высоковольтную линию строят в столице Приморья Приморские электрические сети во Владивостоке приступили к строительству высоковольтной кабельной линии. Она позволит повысить надежность электроснабжения жителей Первомайского района.

Трасса ЛЭП пройдет вдоль улицы Калинина. Ее протяженность составит почти 3,5 километра. Специалисты уже приступили к строительно-монтажным работам. Часть работ планируется организовывать ночью, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и жителей Первомайского района.

По словам руководителя Агентства энергетики и газоснабжения Приморского края Андрея Леонтьева, дополнительная линия позволит закольцевать схему электроснабжения Чуркина и повысить ее надежность.

«Она необходима для обеспечения резервного электроснабжения потребителей и в случае аварийных отключений позволит выполнять перевод нагрузок на другие центры питания», – подчеркнул он.

Добавим, что новая высоковольтная кабельная линия в Первомайском районе Владивостока строится по программе модернизации и реконструкции электросетевого комплекса. Решение о ее строительстве было принято во время устранения последствия ледяного дождя в ноябре 2020 года, отметили в пресс-службе региона.

Отдел новостей «В»

Фото АО «ДРСК»/ www.primorsky.ru