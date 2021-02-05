Получатели дальневосточных гектаров подались в фермеры Участники программы «Дальневосточный гектар», получившие наделы более 3 лет назад, отчитались об использовании земли – они подали 10434 декларации.

Напомним, что декларацию об использовании участка необходимо подать после истечения 3 лет со дня заключения договора на бесплатный гектар.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике, наиболее активны в декларационной кампании получатели земли в Хабаровском крае, от них поступило 3,1 тысячи деклараций, далее следует Приморье – 2,2 тысячи деклараций, и замыкает тройку лидеров Сахалин – 1,5 тысячи деклараций.

Согласно статистике АРЧК 42 % получателей дальневосточных гектаров используют свои участки для сельскохозяйственной деятельности, 38 % – для индивидуального жилищного строительства, 7 % – для развития туризма, 10 % – для предпринимательства, и 3 % занимаются прочими видами деятельности, среди которых научная, экологическая, образовательная.

Наиболее активно для строительства жилья дальневосточные гектары используются в Хабаровском крае и Амурской области. Это объясняется наличием подходящих для строительства жилья территорий вокруг крупных населенных пунктов. Еврейская автономная область и Республика Саха (Якутия) показали себя как аграрные регионы – в каждом из них подано по 52 % деклараций с указанием сельскохозяйственных видов деятельности. Кроме того, высокая фермерская активность отмечается в Приморье, где сельское хозяйство задекларировали около половины направивших отчет об использовании земли. Наибольшая доля реализующихся туристических проектов зафиксирована в Республике Саха (Якутия) – 16 % и Магаданской области – 15 % от общего количества деклараций, поданных в данных регионах. Самый высокий процент реализующихся предпринимательских проектов отмечается в Чукотском автономном округе – 61 % и в Магаданской области – 32 %.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта minvr.gov.ru