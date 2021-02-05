ВПЭС запускает свою WhatsApp-приемную Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС) запустило горячую линию, на которую можно сообщить о нарушениях в работе систем электро- и теплоснабжения, а также уличного освещения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Обращения граждан принимаются по телефону 8 (423) 209-9000.

Также ВПЭС запускает WhatsApp-приемную, куда каждый может написать о проблемах с отоплением, горячей водой и электричеством.

Если вы не можете дозвониться до диспетчерской, напишите о проблеме в WhatsApp по номеру 8 (984) 199-9000. В сообщении укажите Ф.И.О., адрес, контактный телефон и суть проблемы.

«Обращения в мессенджере будут приниматься с 8.00 до 17.00 (кроме выходных). Звонки и голосовые сообщения в WhatsApp не принимаются», – отметили специалисты муниципального предприятия.

Они также напомнили, что сообщить о нарушениях в работе систем электро- и теплоснабжения можно в Instagram @vpesvl и на сайте vpes.ru.

Энергетики обращают внимание жителей Владивостока, что в случае возникновения проблем с отоплением или электричеством сначала нужно обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний.

Отдел новостей «В»