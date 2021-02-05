Лекарства и врачей на дом к пожилым приморцам доставляют междисциплинарные бригады Более 700 выездов совершили в 2020 году междисциплинарные бригады, работающие в отдаленных селах Приморья, сообщили в пресс-службе края.

Сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН) отвозили пожилых людей в учреждения здравоохранения, доставляли лекарства и помогали с транспортом медикам.

По информации регионального министерства труда и социальной политики, пик активности пришелся на первый квартал прошлого года, когда бригады работали по прямому назначению: доставляли пенсионеров в лечебные учреждения.

«Всего за три месяца до периода самоизоляции совершено почти 500 выездов. Более 1,6 тысячи человек доставлены на плановую диспансеризацию», – уточняют в ведомстве.

Чтобы в режиме ограничительных мер автотранспорт не простаивал, в апреле было принято решение доставлять пожилым сельчанам лекарства. В итоге за 95 выездов социальную услугу получили почти 300 человек.

А в ноябре междисциплинарные бригады стали доставлять медицинских работников в фельдшерские пункты, районные больницы, а также на дом к гражданам с неинфекционными заболеваниями. За два месяца совершено 110 таких поездок.

Напомним, что междисциплинарные бригады появились в Приморье два года назад. Под эти цели использовалось 20 автомобилей ПЦСОН. В октябре 2019 года автопарк центра пополнился 27 автомобилями, приобретенными на федеральные средства по национальному проекту «Демография». Сегодня по селам Приморья курсируют уже 47 междисциплинарных бригад, обеспечивая доступность медицинских услуг пожилым людям.

«Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, сотрудники бригад продолжают свою работу. В январе доставили до места назначения 44 медицинских работника. 27 пенсионеров получили в срок назначенные лекарства», – отмечает глава министерства труда и социальной политики Светлана Красицкая.

Отдел новостей «В»