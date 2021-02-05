Маршрут автобуса изменили с учетом мнения пассажиров Введенная в тестовом режиме временная схема автобусного маршрута № 27 «Бухта Тихая – М. Голдобина» во Владивостоке стала постоянной, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уточнили в управлении транспорта администрации города, схему изменили 15 января и минувшие две недели проводили мониторинг общественного мнения.

«По результатам опроса пассажиров принято решение введенную схему оставить, – рассказали в управлении. – При этом готовы выслушать тех, кто еще не высказал своего мнения. По этому вопросу можно звонить по телефону 2614-334».

Сейчас схема маршрута № 27, который обслуживает ООО «ДВ Транзит», выглядит так: «Бухта Тихая – Добровольского – Колледж ВГУЭС – Фарфоровый завод – Детская поликлиника – Бухта Тихая – Энерготехникум – Столовая – Сахалинская – Новожилова – Борисенко – Клубная – Школьная – Спортивная (рынок) – Спортивная – Мельзавод – Пески – Мальцевская – «Калина Молл» – Чайка – Причальная – Калинина, 42 – Поликлиника № 5 – Административная – Рыбный порт – Склады – Крайрыболовпотребсоюз – Диомидовский судоремонтный завод – Пенсионный фонд – Диомид – Радиоприбор – Бурачка – Окатовая – Восточная верфь – Катерная – Малый Улисс – Памятник минерам – Трудовая – Фрегат – Геодезическая – Школьная – Клубная – Борисенко – Новожилова – Сахалинская – Столовая – Энерготехникум – Бухта Тихая».

Напомним, что сегодня на 88 маршрутах Владивостока работают автобусы девяти автотранспортных предприятий. Ежедневно на линии выходит около 500 машин. Проезд во всех внутригородских автобусах составляет 28 рублей.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru