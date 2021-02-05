Все самое свежее: ярмарка на Жигура приглашает покупателей В предстоящие выходные дни, 6 и 7 февраля, во Владивостоке в районе кольца «3-й Рабочей» (ул. Жигура, 2б) вновь развернется продовольственная ярмарка, сообщили в пресс-службе мэрии.

В субботу купить свежие продукты можно будет с 10 до 18 часов, в воскресенье – с 10 до 17 часов.

На ярмарке приморские предприниматели предлагают свежие мясные и рыбные продукты, замороженную ягоду, картофель и другие овощи, соленья и дикоросы, мед, молочные продукты, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА