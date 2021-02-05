Федеральные власти организовали дополнительные поставки топлива в ДФО Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба России держат на особом контроле ситуацию с топливом на Дальнем Востоке, были организованы дополнительные поставки в регион, сообщили агентству «Прайм» в министерстве.

«Вырабатывались решения, направленные на нормализацию ситуации на топливном рынке ДФО, возникшей в результате остановки установки, обеспечивающей выпуск автомобильного бензина на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе», – сообщили журналистам в Минэнерго.

По словам его представителя, остановка работы Хабаровского НПЗ из-за технических проблем с компрессорным оборудованием в январе привела к выпадающим объемам производства бензина – 2 тысячи тонн в сутки, всего 30 тысяч тонн за период ожидаемого простоя.

По рекомендации рабочей группы были организованы поставки в регион порядка 38,6 тысячи тонн бензина, произведенного на других НПЗ России, в том числе Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов.

«Основной объем товара был закуплен в рамках дополнительной торговой сессии на биржевых торгах, что позволило избежать существенного влияния соответствующего спроса на рыночные индикаторы оптовых цен. Сверх указанных объемов были в кратчайшие сроки обеспечены поставки топлива из Росрезерва», – говорится в сообщении.

Кроме того, ведомства договорились с Минтрансом России и РЖД об обеспечении зеленого коридора железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.

Перебои с топливом отмечаются из-за временной остановки Хабаровского НПЗ, который поставляет топливо в ряд регионов ДФО, в том числе в Приморье. ННК, владелец Хабаровского НПЗ, сообщила 2 февраля о возобновлении выпуска бензина, отгрузки топлива на АЗС завод обещал начать 3 февраля.

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В пресс-службе края сообщили со ссылкой на информацию регионального министра промышленности и торговли Сергея Калитина, что в Приморье поступление бензина марки АИ-95 нового производства хабаровского завода ожидается 10–12 февраля. Кроме того, 5 февраля в регион по железной дороге прибывает большая партия бензина марки АИ-92 производства нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в других регионах страны. Это топливо поступит в продажу на АЗС «ННК-Приморнефтепродукт» с 6 февраля. Автозаправочные станции «Роснефть» и независимых заправщиков работают в прежнем режиме, значительных перебоев с бензином не ожидается.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА