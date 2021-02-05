Пациентам обещают новый уровень комфорта и сервиса В приморской столице капитально отремонтировали первичное звено Владивостокской клинической больницы № 4. Все трехэтажное здание поликлиники «дальзаводской» больницы подверглось масштабной реконструкции и теперь соответствует всем стандартам «бережливых» технологий здравоохранения, сообщили в пресс-службе края.

Отметим, что поликлиника при клинической больнице № 4 была построена в 1956 году. Долгое время здесь не проводилось никаких работ по модернизации. Поэтому в ушедшем году провели масштабную реконструкцию не только основного здания, но и отделения сестринского ухода, гаража, пищеблока и прачечной.

По словам руководства медучреждения, капитально отремонтировано все трехэтажное здание: расширено пространство, заменена кровля, проложены новые сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, пожарной сигнализации и внутренние сети связи, восстановлена дренажная система. Фасад здания «одели» в керамогранит. Из старого остались только несущие элементы. Выполнить работы одномоментно в таком объеме «помогла» эпидемия коронавируса – оказание помощи пациентам максимально перенесли в домашние условия.

Обновленная поликлиника «дальзаводской» больницы начнет принимать пациентов с середины февраля. Ежедневно одна смена поликлиники сможет обслуживать около 350 пациентов. Всего же к ней приписаны более 23 тысяч жителей Владивостока.

После открытия медучреждения их встретит совершенно новый уровень комфорта и сервиса.

В частности, предусмотрено разделение потоков больных и здоровых пациентов, тех, кто проходит диспансеризацию или получает специализированную медицинскую помощь.

На первом этаже с удобным холлом будет расположена открытая регистратура. Демонтаж всех надстроек позволил использовать просторные светлые коридоры и холлы для создания комфортного пространства. Здесь же расположились помещения для неотложной и доврачебной помощи, а также размещены мобильные бригады, которые смогут оказать поддержку пациентам с неотложными состояниями, болевым синдромом и другими симптомами.

Второй этаж выделен только для здоровых пациентов. На третьем расположатся хирургические, стоматологические и манипуляционные кабинеты. Отдельный блок сконцентрировал рентгенологическое оборудование, маммограф, флюорограф и другое профильное оборудование. Особое развитие получит дневной стационар.

Для удобства пациентов предусмотрена цифровизация и автоматизация на современном уровне всего процесса оказания услуг. Все пространство оборудовано новой мебелью – как в медицинских кабинетах, так и в холлах, где предусмотрены мягкие зоны для ожидания. Также руководство больницы планирует вывести сестринские посты на каждый этаж, чтобы оптимизировать работу персонала для эффективного обеспечения деятельности всех подразделений.

Предусмотрена новая удобная навигация, чтобы пациенты уже при входе в здание могли спокойно ориентироваться в поликлинике.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/www.primorsky.ru