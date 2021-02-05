Ученые укажут, где и что сажать Озеленение Владивостока будут проводить с учетом рекомендаций специалистов Ботанического сада

Сотрудники Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН в этом году проведут оценку состояния зеленых насаждений, которые пострадали в результате ледяного дождя в конце прошлого года, а также определят виды растений и места, где планируется их высадить.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в администрации краевого центра сформировали рабочую группу по вопросам озеленения. В нее вошли специалисты Ботанического сада, городской администрации, муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий», общественной организации «Русское экологическое общество», а также представители бизнеса, которые регулярно проводят в городе различные экологические акции. Представители различных ведомств будут определять и согласовывать мероприятия по озеленению во Владивостоке.

«Главой города Олегом Гуменюком поставлена задача максимально быстро провести инвентаризацию, убрать деревья, которые уже точно не восстановятся после стихии, и высадить новые зеленые насаждения», – заявил заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Виды растений и места их высадки будут определены с учетом мнений специалистов Ботанического сада. Руководитель отдела развития Ботсада кандидат биологических наук Ирина Крестова заверила, что уже сейчас можно дать рекомендации по высадке тех или иных культур.

«Мы готовы помочь городу и выбрать для каждой конкретной территории такие виды растений, которые хорошо приживутся в сложившихся условиях», – сказала Ирина Николаевна.

Специалисты городского управления дорог и благоустройства, в свою очередь, добавили, что сейчас на основе имеющегося финансирования формируют мероприятия в сфере озеленения краевого центра. Так, в городе будут высаживать новые цветы, кустарники и деревья, восстанавливать газоны, продолжать убирать надломленные ветки, а также деревья, которые погибли.

«Помимо запланированных мероприятий по высадке новых деревьев и кустарников, которые проводит городская администрация, такие акции проводят также представители бизнеса и общественности. Чтобы саженцы приживались и радовали глаз горожан, мы будем выбирать и согласовывать с Ботаническим садом виды растений для каждой конкретной территории», – подчеркнули специалисты управления.

Справка «В»

В прошлом году во Владивостоке создали 19 новых цветников, установили 30 топиарных фигур, 5 арт-объектов, высадили 400 тысяч цветов, 1400 деревьев и 7300 кустарников.

Отдел новостей «В»

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с сайта vlc.ru, Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/www.vlc.ru