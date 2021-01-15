Недоимка по налогам – еще не преступление Государство повернулось лицом к бизнесу, бизнес этого не замечает

Более полутора миллиардов рублей вернули в госбюджет сотрудники отдела по расследованию налоговых преступлений за три года существования своего подразделения в структуре следственного управления СК России по Приморскому краю.

Планку преступления подняли

О том, что граждане нашей страны обязаны заплатить налоги до 1 декабря, чтобы потом спать спокойно, каждый год напоминает социальная реклама едва ли не на всех ТВ-каналах, в печатных и электронных СМИ, а также на баннерах на улицах городов. Потому что уплата налогов – святая обязанность каждого физического и юридического лица, установленная Конституцией РФ. А перечень налогов, подлежащих уплате, налоговые ставки, сроки уплаты и категории налогоплательщиков предусмотрены Налоговым кодексом. К сожалению, многие наши соотечественники об этом намеренно «забывают». Прежде всего, как считают эксперты, из-за мягкотелости наших законов. В тех же США, на которых мы постоянно оглядываемся, сравнивая уровень жизни «у нас» и «у них», налоговые преступления входят в разряд тяжких преступлений наравне с убийствами. Отсюда уголовное преследование и соответствующее суровое наказание. К примеру, в 1932 году известный американский гангстер Аль Капоне получил 11 лет тюремного заключения не за убийства, бутлегерство и рэкет, а именно за неуплату налогов в размере 388 тысяч долларов.

Как рассказал «В» следователь Александр Цой, в современной России, наоборот, законодательство предлагает предпринимателям освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного и полного погашения недоимки по налогам.

– Наше государство дает такую возможность даже злостным неплательщикам налогов. Практика показала, что данный уголовно-правовой рычаг способствует повышению собираемости налогов в бюджет. Более того, в нашей стране не каждая неуплата налога является нарушением налогового законодательства. Недоимка становится преступлением, если налоги не уплачены в крупном размере, и не уплачены умышленно, – говорит капитан юстиции Цой.

По его словам, сегодня положение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц улучшилось. К примеру, раньше налоговое преступление считалось тяжким, если сумма неуплаченных налогов в течение трех финансовых лет подряд составляла более 5 млн рублей. С 12 апреля 2020 года налоговая планка тяжкого преступления поднялась до 15 млн рублей и более. Особо тяжким считается налоговое преступление, когда сумма неуплаченных налогов или сборов за три финансовых года превышает 45 млн рублей. Надо отметить, что при определении размера недоимки пени и штрафы в него не включаются.

Тем не менее, несмотря на налоговую лояльность государства к предпринимателям, к гражданам и компаниям, немало бизнесменов по-прежнему пытаются уйти от уплаты налогов. Видимо, рассчитывая на то, что авось не заметят, либо на обжалование обвинительного заключения в арбитражном суде. И совершенно напрасно. Если фискальные органы выявят нарушение налогового законодательства, особенно если преступление из разряда тяжких, то избежать наказания – чаще всего в виде штрафа – будет почти невозможно.

По словам Александра Цоя, случаи категорического отказа уплатить налоги очень редки. Приморский край – небольшая территория для бизнеса, где все друг друга знают. Поэтому предпринимателям важно сохранить лицо, чтобы не испортить свою репутацию: сегодня попытаешься сэкономить рубль – завтра потеряешь тысячу. Потому что с ненадежным партнером никто работать не захочет.

Каждому нарушителю свое наказание

Исходя из правоохранительной статистики самый распространенный способ совершения налогового преступления – это внесение искаженных данных в налоговые декларации с целью сокрытия доходов. К сожалению, подобные примеры в крае нередко фиксируются. Чаще всего налоговые преступления выявляются во Владивостоке. Это и понятно, ведь в столице Приморья больше всего зарегистрировано предприятий. Хотя сотрудники отдела по расследованию налоговых преступлений нередко выезжают и в другие регионы края.

Так, в конце 2019 года на скамье подсудимых оказалась индивидуальный предприниматель из Пожарского района, специализирующаяся на оптовой торговле стройматериалами, организации строительства жилых и нежилых зданий и розничной торговле. О своей финансово-хозяйственной деятельности бизнесвумен отчитывалась в налоговый орган по упрощенной схеме налогообложения, то есть платила 6 процентов от всех доходов, которые должны облагаться налогами. Но за 2016 год женщина «запамятовала» отчитаться о своей предпринимательской деятельности, указав в налоговой декларации, что в указанный отчетный период доходов у нее не было. Соответственно, платить налоги ей не с чего. Кроме того, отчетный документ она подала на месяц позже срока, установленного законодательством.

– Для проверки сведений, указанных предпринимателем в декларации, налоговые органы направили запросы на движение денежных средств на банковских счетах предпринимателя. И оказалось, что деятельность у нее была и доходы тоже. Также были проверены счета-фактуры и книги продаж, опрошены деловые партнеры ИП. Проверка установила, что за выполненные работы и услуги от различных организаций и индивидуальных предпринимателей облагаемый налогом доход ИП за 2016 год составил свыше 44 млн рублей. Из этой суммы она должна была уплатить налог в бюджет в размере чуть более 2,6 млн рублей. Но не уплатила. Кроме того, на следствии своей вины предприниматель не признала, поэтому недоимку ей пришлось заплатить по решению суда, – рассказал следователь Александр Цой.

Почти аналогичная история произошла с одной из владивостокских компаний. Как установила камеральная проверка, директор фирмы умышленно уклонился от уплаты страховых взносов в бюджет Российской Федерации на общую сумму более 31 млн рублей за 9 месяцев 2019 года. И в данной ситуации уголовное дело ушло в суд.

При этом меры наказания за неуплату налогов существенно отличаются в зависимости от того, совершено оно физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или юридическим. В первом случае, если преступление совершено в особо крупном размере, максимальный срок лишения свободы составляет 3 года. Во втором – 6 лет. И даже до 10 лет, если налоговое преступление из разряда тяжких.

Пополнили бюджет на 4 млрд рублей

По словам Александра Цоя, вычислить неплательщика налогов сегодня не проблема. Даже тех, кто нелегально сдает квартиры в аренду, продает свое рукоделие или товары через Интернет или держит незарегистрированную автостоянку. Во-первых, информацию можно получить в банке, если у предпринимателя есть банковский счет. Во-вторых, благодаря уполномоченным участковым и… соседям, которые всегда готовы поделиться сведениями о жильцах дома.

В качестве примера еще одна история. Не так давно в Спасске благодаря оперативным мероприятиям вычислили индивидуального предпринимателя, который оказывал посреднические услуги китайским компаниям с помощью Интернета. Мужчина искал гражданам КНР рынки сбыта. За полтора года, не выходя из квартиры, он заработал 12 млн рублей. Деньги поступали на его счет в банке, но налог с этой суммы в размере 2,9 млн рублей он не заплатил. Пришлось тайному миллионеру напомнить о соответствующей статье в Конституции РФ и о Налоговом кодексе РФ.

Мало кто знает, что у налогового преступления есть срок давности привлечения к уголовной ответственности. И здесь все зависит от категории тяжести совершенного преступления. К примеру, индивидуальный предприниматель может спать спокойно, если прошло два года с момента окончания совершения им налогового преступления. Поскольку срок привлечения к уголовной ответственности за преступления средней тяжести истекает в указанный срок. Но с руководителем организации ситуация будет совершенно иная. За уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах срок давности привлечения к уголовной ответственности составит 10 лет с момента окончания совершения преступления. Иными словами, директора фирм и компаний и сегодня могут еще вздрагивать за налоговые преступления, которые они совершили в 2010-2011 годах.

Остается добавить, что за почти три года существования отдела по расследованию налоговых преступлений в структуре СУ СК России по Приморскому краю ни один предприниматель не выиграл тяжбу в арбитражном суде по возбужденным уголовным делам по фактам неуплаты налогов. За эти годы в бюджет государства сотрудники отдела (а их всего четыре человека) возвратили более 1 млрд рублей.

Автор выражает признательность старшему помощнику СУ СК России по ПК Авроре Римской за помощь в подготовке публикации.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено пресс-службой СУ СК России по ПК