У бесплатных занятий по скандинавской ходьбе изменилось расписание Бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе продолжает проводить для владивостокцев общественная организация «Твой здоровый образ жизни».

Теперь занятия будут проходить по новому расписанию, предупредили в пресс-службе мэрии. Принять участие в них приглашаются все желающие. Начало тренировок в 10.00.

Расписание бесплатных мастер-классов

Понедельник

– сквер «Нескучный сад» (остановка «Постышева»).

Телефон для справок: 8-924-136-37-90.

Среда

– аллея им. Дениса Давыдова (ул. Русская, 25). Телефон для справок: 8-902-524-45-51.

Четверг

– набережная Цесаревича. Дополнительно в программе – растяжка и йога. Телефон для справок: 8-902-555-22-38.

Пятница

– хоккейная коробка напротив дома № 32/4 на ул. Иртышской. Телефон для справок: 8-902-483-67-05 (писать только в WhatsApp);

– аллея им. Дениса Давыдова (ул. Русская, 25). Телефон для справок: 8-902-524-45-51.

Суббота

– набережная Спортивной гавани (напротив СК «Олимпиец»). Телефон для справок: 8-902-555-22-38.

– стадион школы № 25 (ул. Никифорова, 41а). Телефон для справок: 8-914-729-31-22.

Воскресенье

– площадка у школы № 27 (ул. Черемуховая, 2). Телефон для справок: 8-914-707-99-24.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА