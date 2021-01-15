Приморцев, получающих региональную доплату к пенсии, станет больше В бюджете Приморья на этот год предусмотрено 3,2 млрд рублей на региональную доплату к пенсии приморцам с низкими доходами. По последним данным, сегодня эту меру социальной поддержки получают более 72,5 тысячи человек.

Как сообщили в пресс-службе края, в 2021 году существенно повышен прожиточный минимум пенсионера.

«Если в прошлом году на доплату могли претендовать пенсионеры, общий доход которых не превышал 10775 рублей, то с января она будет начисляться гражданам с доходом ниже 12119 рублей», – уточнили в региональном министерстве труда и социальной политики.

Право на эту меру социальной поддержки предоставляется неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Специалисты поясняют: в общий доход входят все выплаты, которые пенсионер получает из регионального или федерального бюджета. Это пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг.

Размер региональной доплаты к пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом и фактическим материальным обеспечением человека.

Кроме пожилых людей с низкой пенсией на эту меру социальной поддержки могут рассчитывать инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии, а также дети, потерявшие кормильца.

«Тем, кто ранее не получал региональную доплату к пенсии, но имеет доход ниже 12119 рублей, советую обратиться в МФЦ. Мера социальной поддержки начнет действовать только после подачи заявления, проверки документов и принятия решения. Уже в январе мы предусмотрели на этот вид поддержки пенсионеров 262 миллиона рублей», – информирует министр Светлана Красицкая.

При обращении к специалистам необходимо предоставить паспорт, данные страхового номера индивидуального лицевого счета, сберегательную книжку или реквизиты лицевого счета банковской карты в случае получения выплаты через кредитные учреждения.

Информацию по вопросам выплаты можно получить в Центре социальной поддержки населения Приморского края по телефону 8-800-30-22-145.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»