Фестиваль прошел в дистанционном формате Во Владивостоке подвели итоги фестиваля-конкурса «Дружат дети на планете». Его в конце года провели специалисты городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования. Участниками конкурса стали более тысячи школьников приморской столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Цель конкурса – воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, толерантности, уважения к русской культуре и культуре других народов и национальностей, формирование нравственной и духовной культуры, осознания себя частью многонационального общества», – рассказали в управлении образования.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой ежегодный фестиваль впервые проходил в дистанционном формате. Выступления творческих коллективов, раскрывающие национальную культуру, литературное, музыкальное, танцевальное и художественное творчество разных наций и народностей, участники представили в оргкомитет конкурса в виде красочных презентаций и видеороликов.

Победителей и призеров фестиваля наградили памятными кубками и дипломами.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено управлением по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока /www.vlc.ru