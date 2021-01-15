Неврологи советуют пожилым чаще пить чай Новое исследование Университета Ньюкасла показывает: люди старше 85 лет, которые выпивают минимум пять чашек чая в день, обладают более сильной и длительной концентрацией внимания, пишет Standard.co.uk. Также любители чая демонстрировали более развитые психомоторные навыки, говорящие о связи мозга и движений. Плюс движения были точнее, а реакция – быстрее.

Медикам давно известно, что чай способен снижать давление и уровень холестерина, способствует уменьшению веса. О влиянии на мозг заговорили впервые. Как показали наблюдения более чем за 1000 добровольцами, пожилые люди, выпивающие более пяти чашек в день (добавление молока непринципиально), лучше справляются с тестами на когнитивные способности.

Правда, ученые оговариваются: чай никак не влиял на общие показатели памяти. Притом выявленные свойства, возможно, связаны не только с составом чая.

Хотя в этом напитке (было доказано не раз) содержится множество полезных соединений. Не исключено, что сам ритуал распития чая, который нередко сопровождается беседами, положительно влияет на состояние пожилых людей.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА