Во Владивостоке вновь ожидается снегопад По прогнозам синоптиков, осадки пройдут с 15 на 16 января и будут сопровождаться метелью и сильным ветром со скоростью до 25 м/с, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в минувший вторник во Владивостоке выпало 5 мм осадков. В городе до сих пор в круглосуточном режиме работает снегоуборочная техника.

Нынешний циклон, по прогнозам синоптиков, принесет от 10 до 15 мм осадков. Снег пройдет на большей территории края, наиболее интенсивный – на юге. Во Владивостоке, днем в субботу, 16 января, снег начнет прекращаться, но существенно похолодает. Температура будет как ночью, так и днем в пределах -15...-18 градусов. В воскресенье во Владивостоке будет морозная, ветреная и безоблачная погода.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Отдел новостей «В»