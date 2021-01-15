Во Владивостоке вновь ожидается снегопад

По прогнозам синоптиков, осадки пройдут с 15 на 16 января и будут сопровождаться метелью и сильным ветром со скоростью до 25 м/с, сообщили в пресс-службе мэрии.

15 янв. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4784 (6489) от 15 янв. 2021

Напомним,  что в минувший вторник во Владивостоке выпало 5 мм осадков. В городе до сих пор в круглосуточном режиме работает снегоуборочная техника. 

Нынешний циклон, по прогнозам синоптиков, принесет от 10 до 15 мм осадков. Снег пройдет на большей территории края, наиболее интенсивный – на  юге. Во Владивостоке, днем в субботу, 16 января, снег начнет прекращаться, но существенно похолодает. Температура будет как ночью, так и днем в пределах -15...-18 градусов. В воскресенье во Владивостоке будет морозная, ветреная и безоблачная погода.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Отдел новостей «В»